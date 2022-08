In Beautiful sarà arrivato il momento della verità per Liam e Bill Spencer. Nelle puntate in onda dal 7 al 13 agosto 2022, il magnate confesserà alla polizia la verità sull'incidente in cui ha perso la vita Vinny. Peccato che la sua confessione non serva per far uscire di prigione Liam, anzi. Padre e figlio verranno sbattuti in cella, visto che sarannno ritenuti entrambi responsabili della morte di Vinny.

Bill Spencer confessa la verità sulla morte di Vinny

Per Liam e Bill Spencer le cose si metteranno davvero male nel corso dell prossime punatte di Beautiful. Nelle scorse puntate, i telespetattori hanno visto Liam andare alla polizia e costituirsi per la morte di Vinny.

Il giovane Spencer non avrà raccontato tutta la verità, omettendo il fatto che sia stato Bill a decidere di fuggire dal luogo dlel'incidente e sbarazzarsi delle prove. Il tenente Baker sospetterà che Liam non stia dicendo tutto e ne avrà conferma nel momento in cui proprio Bill Spencer arriverà in centrale raccontandogli come si saranno svolti i fatti quella tragica notte

Liam e Bill arrestati per l'omicidio di Vinny: anticipazioni Beautiful

In buona sostanza, nel corso degli episodi in onda dal 7 al 13 agosto, i fan di Beautiful vedranno Dollar Bill costituirsi a sua volta alla polizia. Lo farà convinto che così facendo, Liam verrà liberato e possa quindi tornare dalla sua famiglia. Le cose però, non andranno così, visto che il tenente Baker riterrà padre e figlio entrambi responsabili della morte di Vinny.

Peranto Liam e Bill verranno entrambi arrestati. A peggiorare la situazione, anche il fatto che entrambi abbiano confessato senza la presenza di un avvocato

Hope disperata: Liam non verrà scarcerato

In Beautiful a questo punto, entrerà in scena Justin, migliore amico di Bill Spencer, nonchè suo avvocato. Il legale cercherà di fare l'impossibile affinché almeno uno dei due possa tornare in libertà, ma le cose sembreranno essere più complicate del previsto.

Aver reso una piena confessione senza la presenza di un avvocato, li avrà messi con le spalle al muro.Justin però, prometterà loro di fare di tutto per trovare un modo affinchè possano uscire su cauzione, in attesa del processo. Intanto Hope si confiderà con Brooke, raccontandole la verità sulla morte di Vinny. La moglie di Liam sarà disperata, soprattutto dopo aver saputo dal tenente Baker che Liam non verrà rilasciato nonostante la confessione di Bill.

Hope andrà quindi in carcere per avere notizie e per parlare con Justin, mentre Brooke informerà il resto della famiglia di quanto starà succedendo. Logan parlerà prima con Ridge e poi insieme informeranno Steffy e Thomas. Quest'ultimo non prenderà affatto bene la notizia che ad uccidere il suo amico Vinny sia stato proprio l'uomo per cui ha dovuto rinunciare ad Hope. Resta ora da capire se Ljam e Bill resteranno in carcere anckra a lungo oppure no. Per scoprirlo non resta che attendere le nuove anticioazioni della soap Tv americana.