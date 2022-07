Le puntate di Beautiful stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 1° a sabato 6 agosto ci sarà un colpo di scena che riguarderà Liam. A tal proposito, il giovane Spencer, spinto da Hope, si recherà alla polizia, per confessare di avere ucciso Vinny, ma suo padre lo fermerà. A quel punto, l'ex marito di Steffy si prenderà gioco di Bill, facendogli credere di non andare più a costituirsi, ma alla fine, si recherà con Logan dalle forze dell'ordine.

Beautiful, trame al 6 agosto: Liam e Hope vanno alla polizia

Liam è stato tormentato per settimane. Nei recenti episodi di Beautiful, il giovane Spencer non ha passato bei momenti, sentendosi in preda ai sensi di colpa e avendo avuto il rimorso di avere ucciso Vinny. Una sera, infatti, l'ex marito di Steffy Forrester aveva investito, accidentalmente, il migliore amico di Thomas ed era scappato. Con la complicità di suo padre, Liam aveva tenuto tutti all'oscuro di quanto accaduto e non era andato a costituirsi. Fortunatamente, però, grazie alla vicinanza di Hope, Spencer è riuscito a capire che sarebbe stato più opportuno recarsi alle forze dell'ordine, per confessare l'omicidio stradale. Negli episodi di Beautiful che verranno trasmessi in televisione fino al 6 agosto, Liam e Hope andranno alla polizia, per raccontare la verità sulla notte in cui è morto Vinny.

Beautiful, episodi al 6 agosto: Bill tenta di fermare Liam

Nel frattempo, però, Bill tenterà di non fare confessare suo figlio. Negli episodi di Beautiful, che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a sabato 6 agosto, Bill si precipiterà in commissariato, per proteggere Liam e non farlo arrestare per l'omicidio stradale e per l'omissione di soccorso.

Di vedute diverse, saranno i due innamorati, pronti ad affrontare le conseguenze, ossia l'arresto, il processo e il carcere. Una volta che Spencer senior arriverà alla polizia, il figlio dell'imprenditore sembrerà dare retta a suo padre e si allontanerà dal commissariato con lui.

Beautiful, puntate al 6 agosto: Liam inganna Bill e si costituisce

Liam, però, farà soltanto credere a Bill di assecondarlo. Infatti, l'intento del giovane Spencer sarà quello di fare allontanare suo padre dalla polizia, per poi recarsi a confessare quanto accaduto realmente la notte in cui è morto Vinny. Le anticipazioni di Beautiful, inoltre, rivelano che, una volta che il genitore sarà andato via, Hope accompagnerà Liam in commissariato. A quel punto, il ragazzo confesserà quanto successo all'amico di Thomas, affermando: ''Sono qui per confessare l'omicidio di Vinny Walker''.