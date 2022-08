A distanza di un mese e mezzo dal debutto del Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli ha risposto ad alcune delle tante domande dei suoi followers su Instagram. Tra queste una riguardo la sua prima impressione sulla new entry Orietta Berti, facendo un confronto con l'uscente Adriana Volpe. A quel punto, la moglie di Paolo Bonolis ha colto l'occasione di lanciare una nuova frecciatina all'ex collega opinionista per poi lodare la cantante emiliana di Finché la barca va. Secondo Bruganelli, infatti, Berti sarebbe meno 'bacchettona' di Volpe nel commentare le vicende dei concorrenti nella casa di Cinecittà.

Le parole di Bruganelli su Orietta Berti opinionista al GF Vip 7

"Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco" ha replicato così Sonia Bruganelli a un seguace su Instagram, facendo intuire la sua preferenza per Orietta Berti ad Adriana Volpe. A quanto pare, tra la moglie di Paolo Bonolis e la conduttrice nata a Trento il 31 maggio 1973 non corre buon sangue, date le loro continue discussioni avute in studio nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante ciò, pare che Bruganelli sia rimasta quasi indifferente riguardo alla decisione degli autori del reality show di Canale 5 di sostituire Volpe con Berti. Secondo l'imprenditrice romana, infatti, il clima in trasmissione non sarebbe rimasto uguale a quello dell'anno scorso indipendentemente dalla presenza di Adriana.

Sonia Bruganelli e l'incontro con Sophie Codegoni

Alcuni fan piuttosto curiosi hanno chiesto su Instagram se Sonia Bruganelli avesse rivisto qualche concorrente del Grande Fratello Vip 6, in particolare l'influencer italo-americana Soleil Sorge, ingaggiata come conduttrice del GF Vip Party 7 assieme all'ex velino lucano Pierpaolo Pretelli.

L'imprenditrice romana però ha replicato di non aver più incontrato Sorge, nonostante avesse espresso degli ottimi pareri riguardante il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Bruganelli ha inoltre rivelato di aver incontrato un'altra ex gieffina, affermando: "Mi sono rivista con Sophie Codegoni. Presto scoprirete il perché".

Secondo la pagina Instagram The Pipol Gossip, l'imprenditrice avrebbe già rivisto Codegoni assieme al fidanzato Alessandro Basciano dopo il reality show di Canale 5. Sembrerebbe, infatti, che l'incontro con gli ex gieffini sia avvenuto lo scorso giugno a un evento a Formentera, in cui la signora Bonolis avrebbe colto l'occasione per cercare nuovi conduttori da inserire in un presunto nuovo progetto lavorativo. Pare inoltre che ci siano già state le presentazioni ufficiali tra la coppia Codegoni-Basciano e il conduttore Paolo Bonolis.