Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Terra Amara, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da martedì 16 a venerdì 19 agosto, ci saranno dei colpi di scena. In particolare, Yilmaz sarà scosso per l'incidente che ha coinvolto Mistik e Fekeli cercherà di rincuorarlo, ma gli dirà anche che doveva fare più attenzione.

Zuleyha scriverà una lettera al suo amato, ma questa finirà nelle mani di Demir. Quest'ultimo rinchiuderà sua moglie nella stanza e si presenterà lui all'appuntamento con il giovane protagonista.

In questa circostanza, Demir tenterà di sparare a Yilmaz ma non ci riuscirà perché arriverà in tempo Hunkar. Akkaya a sua volta estrarrà la pistola per sparare a Demir, ma colpirà Hunkar che finirà in ospedale e verrà operata d'urgenza.

Yilmaz sarà scosso per l'incidente che ha coinvolto Mistik

Nelle puntate in onda settimana prossima, Yilmaz sarà scosso per l'incidente che ha coinvolto Mistik. Nel mentre, Fekeli da un lato cercherà di sostenere il giovane protagonista, però dall'altro gli dirà che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.

Intanto, in città continuerà a girare la voce che Yilmaz st per tornare, Il ragazzo però deciderà di incontrare Gulten in gran segreto per mettersi in contatto con Zuleyha.

Akkaya sparerà a Demir, ma finirà per colpire Hunkar

Nel frattempo, Zuleyha scriverà una lettera d'amore per il suo amato e l'affiderà proprio a Gulten, ma presto finirà nelle mani di Gaffur che avviserà Demir. Quest'ultimo infatti scoperta la lettera, deciderà di chiudere sua moglie in camera e andrà lui all'appuntamento con Yilmaz.

Poco dopo, ci sarà l'incontro tra Demir e Yilmaz e quando quest'ultimo gli girerà le spalle e andrà via, Yaman proverà a sparare, ma non lo colpirà in quanto arriverà Hunkar giusto in tempo. A quel punto Akkaya sparerà a sua volta a Demir, ma finirà per colpire Hunkar. Quest'ultima verrà trasportata d'urgenza in ospedale per essere operata.

Gulten verrà rinchiusa in un porcile

Yilmaz uscirà indenne dall'agguato di Demir, però sarà convinto che Zuleyha sia sua complice e a nulla serviranno le parole di Fekeli che proverà a convincere l'uomo del contrario. Allo stesso tempo, Akkaya non vorrà sapere come siano andate le cose e nemmeno sospetterà che stanno punendo la sua amata perché Demir crederà di essere stato tradito.

Hunkar starà ancora in ospedale, ma l’operazione andrà bene. Allo stesso tempo, continueranno i problemi per Yilmaz che verrà affrontato da Cengaver all’oscuro della verità dei fatti. Infatti, quest'ultimo andrà dal protagonista per ucciderlo. Akkaya, che sarà disarmato, si difenderà raccontanto a Cengaver una verità per lui inaspettata.

Gaffur porterà del cibo di nascosto a Gulten che sarà rinchiusa in un porcile per punizione perché dovrà dimenticarsi di Yilmaz. Infine, Hunkar tornerà a casa e scoprirà che Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua stanza.