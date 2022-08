Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da martedì 16 a venerdì 19 agosto, ci saranno alcune novità. In particolare, Celia confesserà a Francisca il suo grande amore per Petra. Intanto, Diana e Salvador partiranno per un viaggio d'affari, ma Elisa dirà allo zio che i due sono fidanzati e le cose si complicheranno.

Infine, Francisca si accorgerà di avere problemi alla voce e sarà costretta a fermare lo spettacolo all'Ambigù. Il locale, però, non perderà tempo e deciderà di sostituirla con un'altra cantante per le sere successive.

Celia confesserà a Francisca il suo grande amore per Petra

Nelle puntate in onda settimana prossima, ci sarà un arrivo imprevisto per Mauro che gli farà annullare il suo viaggio a Venezia con Adela e Merceditas. Infatti, l'uomo dovrà andare subito a Barcellona. Nel frattempo, Celia confesserà a Francisca il suo grande amore per Petra.

Poco dopo, Francisca sarà molto in ansia perché non avrà ottenuto notizie del duello di Don Luis. Invece, Diana e Salvador decideranno di partire per un viaggio d'affari, però i due non saranno soli, ma verranno accompagnati da Donna Rosalia.

Elisa dirà a suo zio che Diana e Salvador sono fidanzati

Bianca rifiuterà di incontrare Rodolfo e niente e nessuno potrà farle cambiare idea.

L'uomo allora andrà da Adela a chiedere aiuto per riuscire a riconquistare la sua donna. Rodolfo però finirà per cedere alla richiesta di una somma di denaro da parte di Mauro per la costruzione del canale di Panama.

Intanto proseguiranno gli sforzi di Diana e Salvador per chiudere l’accordo per il progetto delle terme. I due però avranno delle complicazioni, in quanto Elisa deciderà di raccontare a suo zio che in realtà sono fidanzati.

Salvador e Diana vorranno passare una notte di passione insieme

Poco dopo, tornerà il sereno tra Petra e Celia e quest'ultima tornerà ad aiutare l'amica per il matrimonio con Miguel. Bianca scoprirà del prestito che Rodolfo ha fatto a Mauro e si arrabbierà con Adela.

Francisca si accorgerà di avere problemi alla gola e sarà costretta a fermarsi mentre si sta esibendo all’Ambigù.

Intanto, grazie all'intervento di Donna Rosalia l'accordo con le terme sarà concluso. In particolare, la donna riuscirà a mettere d'accordo la Tessuti Silvia con il signor Trillo.

Infine per Francisca arriverà una brutta sorpresa perché scoprirà che l'Ambigù l'ha già sostituita con un'altra cantante. Salvador e Diana dopo aver raggiunto l'accordo per le terme, si prepareranno a festeggiare trascorrendo una notte di passione insieme.