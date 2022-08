Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da martedì 16 a venerdì 19 agosto, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, alla bottega arriverà un grosso ordine a nome di Mia Yaco, ma questo nome non convincere Julia e il suo team e per questo cercheranno di scoprire l'identità della donna. Poco dopo, Julia penserà che si tratti di un'autrice straniera di cui aveva trovato per caso un libro, ma in realtà è Mario la persona che ha effettuato questo grosso ordine.

Carmen e Kiros verranno pedinati da Yungani

Nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, Julia nonostante i tentativi di Sergio, deciderà di andare davanti da sola con il suo lavoro in bottega.

Intanto, nel passato Victor non supererà il rifiuto di Carmen e si sfogherà con Kiros. Allo stesso tempo, Elena tornerà a essere felice perché potrà fare nuovamente le cose di tutti i giorni con Maria. Quest’ultima, farà innervosire Elena e dimostrerà di essere indifferente sulla sofferenza patita da Ribero in crisi con Cloe.

Nel frattempo, tra Carmen e Kiros crescerà sempre di più l'affetto reciproco, anche se i due andranno contro ogni legge locale. Più tardi, le cose peggioreranno per i due, perché scopriranno che Yungani li sta pedinando. Carmen allora subito capirà che è stata Patricia a mandare la donna a pedinarli.

Il grosso ordine è stato effettuato da Mario e non dall'autrice straniera Mia Yaco

Successivamente, nel presente Julia scoprirà perché il nome di Mia Yaco le risulta così familiare. Infatti, la donna capirà che si tratta dell’autrice del libro che aveva trovato per caso tra le cose di Carmen e Carlos. A questo punto, quindi, la ragazza crederà di aver risolto il mistero, ma resterà da vedere se sarà davvero così.

Invece, nel passato Carmen capirà che suo padre le starà nascondendo qualcosa, ma Francisco fingerà che va sempre tutto bene. L'uomo inoltre finirà per accettare la richiesta della figlia di non avere più un vigilante se non può farlo Kiros-

Intanto, Julia a sorpresa scoprirà che il grosso ordine è stato effettuato da Mario e non dall'autrice straniera. L'uomo infatti confesserà di essere stato un grande amico della donna e di averla amata moltissimo. Inoltre, Mario dirà anche che Julia e Carmen si assomigliano tantissimo, perché è corso in loro aiuto.

Tornando nel passato, Angel e Ines proveranno a riavvicinarsi, mentre Victor insisterà per riconquistare Carmen. Quest’ultima, però parteciperà a una cerimonia indigena senza dire nulla a Francisco.