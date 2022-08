Tante novità avverranno a Terra Amara, la popolare soap opera turca di Canale 5. Gli spoiler delle puntate della prima stagione raccontano che Hunklar Yaman scoprirà di essere stata ingannata da suo figlio. La matrona, infatti, capirà che Demir Yaman ha incastrato Fekeli della morte di Adnan.

Terra Amara, anticipazioni: Hunkar vuole vederci chiaro sulla morte di Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate italiane rivelano che Hunkar farà una sconcertante scoperta sulla morte di Adnan.

Tutto inizierà quando la matrona verrà chiamata al capezzale di un operaio, ormai giunto alla fine.

In questo frangente, il poveretto le chiederà perdono per averla ingannata su quanto accaduto al marito prima di chiudere gli occhi per sempre. Neanche a dirlo, l'affermazione susciterà i dubbi della signora Yaman, dato che l'operaio era un testimone chiave del processo contro Fekeli. Sospetti, che aumenteranno quando Ali l'accuserà di non aver mai voluto indagare su quanto accaduto a Adnan. Alla fine, Hunkar deciderà di vederci più chiaro, tanto da chiedere a Gaffur di metterla in contatto con un altro testimone, un certo Ali Riza.

Demir riesce ad rintracciare Ali Riza

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Demir deciderà a sua volta di rintracciare Ali Riza grazie alla complicità di Sait.

Tuttavia, il suo scagnozzo non rivelerà al suo padrone di aver trovato il testimone, in quanto una spia al servizio di Yilmaz e Fekeli. Un tradimento, che sarà scoperto dal giovane Yaman grazie ad una rivelazione di Gaffur, che assicurerà alla matrona che Ali Riza non si trova più in quel posto dove abitava qualche anno prima.

Nel frattempo, Demir si incontrerà con il testimone, il quale gli prometterà di sparire in cambio di una cospicua somma di denaro dopo aver scoperto che Fekeli è deciso ad ucciderlo. Una faccenda ingarbugliata, che avrà nuovi sviluppi quando il marito di Zuleyha verrà arrestato per la morte di Sait.

La matrona apprende che suo figlio ha incastrato Fekeli

Hunkar farà di tutto pur di scagionare suo figlio mentre Gaffur la informerà che proprio Demir gli aveva chiesto di non dirle di essere riuscito a rintracciare Ali Riza.

Ed ecco, che la matrona si metterà in contatto con il testimone proprio mentre si appresterà a lasciare il paese su obbligo di Demir In questo frangente, l'uomo ammetterà di aver detto una bugia al giudice, testimoniando che Adnan era disarmato quando Fekeli gli aveva sparato contro. Una confessione, che sconvolgerà ancora di più la donna, quando Ali sottolineerà di aver agito su ordine del cugino di Sermin, che in quei giorni si trovava a Berlino.

In questo modo, la signora Yaman capirà che Fekeli ha agito per legittima difesa e non ha sangue freddo come ha pensato per gli ultimi anni. Una novità difficile, visto che la donna capirà che suo figlio ha incastrato il suo ex amante per un crimine che non ha mai commesso.