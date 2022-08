Per Terra Amara è previsto un cambio programmazione a partire dal prossimo settembre 2022. Dopo un'intera estate in daytime, ci saranno delle variazioni di palinsesto, dovute in primis al ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tale cambio porterà a una cancellazione della soap opera turca dall'attuale fascia oraria, nella quale sta riuscendo a toccare anche picchi superiori al 22% di share.

Cambio programmazione Terra Amara a settembre: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra Amara avverrà a partire da settembre 2022.

La soap opera con protagonisti Yilmaz e Zuleyha non potrà proseguire la sua corsa pomeridiana nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 15:45 circa, complice il ritorno dei programmi di Maria De Filippi.

Dal prossimo lunedì 19 settembre, infatti, è prevista la messa in onda del dating show Uomini e donne, confermato per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023 in daytime.

La trasmissione, di conseguenza, porterà alla cancellazione della soap turca dalla fascia pomeridiana delle 14:45 e, al momento, non si sa ancora che fine farà nel palinsesto autunnale Mediaset.

La soap Terra Amara cancellata alle 14:45 e c'entra Uomini e donne: cambio programmazione settembre

Molto probabilmente, le nuove puntate di Terra Amara potrebbero sbarcare nella fascia del sabato pomeriggio dalle 14:10 alle 16:30, facendo così da traino all'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Tuttavia, a stagione autunnale inoltrata, la soap turca dovrebbe tornare anche nel daytime feriale di Canale 5.

Complice la messa in onda delle ultime puntate di Una Vita, la soap turca potrebbe poi occupare la fascia oraria delle 14:10, seppur con episodi di durata ridotta, complice la messa in onda del talk show sentimentale di Maria De Filippi in programma alle 14:45.

In attesa di riscontri ufficiali da parte di Mediaset, circa la nuova programmazione di Terra Amara, va segnalato che la soap continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

La soap turca Terra Amara vola negli ascolti estivi Mediaset

Le puntate trasmesse in questo ultimo periodo estivo hanno registrato un vero e proprio boom di spettatori, complice anche il cambio orario alle 14:45.

La soap Terra Amara è passata dalla media di 1,5 milioni al giorno a oltre 2 milioni di spettatori, con uno share che è cresciuto di diversi punti, toccando anche la soglia del 23%.

Grande successo per la soap anche in streaming, dove le varie puntate vengono caricate sul portale ufficiale Mediaset. Questa estate, l'appuntamento con Yilmaz e Zuleyha è tra i più seguiti in rete, tanto da superare anche le soap più blasonate e storiche come Beautiful e Una Vita.