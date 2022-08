Fervono i preparativi per la nuova edizione di Uomini e donne 2022/2023. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda dal 19 settembre in poi su Canale 5 ma, intanto, questo pomeriggio sono iniziate le registrazioni ufficiali del programma.

E, sui profili social della trasmissione Mediaset, c'è stata la presentazione ufficiale dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco a partire dal prossimo settembre 2022. Tra questi spicca anche la presenza di Federica Aversano, che ha già scatenato accese polemiche sul web e sui social.

Federica Aversano sul trono di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, durante la prima registrazione di Uomini e donne 2022/2023 c'è stata la presentazione dei nuovi tronisti che dal prossimo settembre vedremo all'opera nel corso delle puntate del talk show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Tra queste vi è anche Federica Aversano, ben nota al pubblico che ha seguito la passata edizione del dating show di Canale 5.

Federica, infatti, si mise in gioco come corteggiatrice di Matteo Ranieri ma il suo percorso non ebbe un risvolto positivo, dato che il tronista preferì coronare il suo sogno d'amore con un'altra pretendente.

Dopo il rifiuto di Matteo, Federica sbarca sul trono di Uomini e donne

E, archiviata quella scottante delusione, ecco che gli autori hanno concesso alla ragazza la possibilità di rimettersi in gioco e di partecipare alla nuova edizione di Uomini e donne 2022/2023 nelle vesti di tronista ufficiale.

Nel video di presentazione, Federica ha ammesso di essere alla ricerca di un uomo che sia in grado di darle le giuste attenzioni che desidera ed ha confermato di essere una persona particolarmente schietta e diretta.

Del resto lo aveva confermato già nella sua precedente partecipazione al programma, soprattutto durante i momenti di scontro con Tina Cipollari.

I fan di Uomini e donne polemici e sbottano contro Federica Aversano sul trono

Tuttavia, il ritorno di Federica a Uomini e donne nelle vesti di tronista, ha scatenato non poche polemiche tra i fan social del programma di Canale 5, molti dei quali hanno ammesso di non essere contenti per questa scelta fatta dalla redazione.

"E' business.

Noi vogliamo persone semplici e sconosciuti", ha commentato un utente puntando il dito contro la presenza dell'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, promossa sul trono.

"Un altro buon motivo per non guardarlo più", ha sentenziato un altro fan social del talk show di Maria De Filippi pronto a non seguire le nuove puntate in onda dal 19 settembre in poi.

"No vi prego, che noia", ha sentenziato un altro commentatore social di Uomini e donne deluso dalla scelta di tornare a puntare su Federica Aversano.