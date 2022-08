Si è da poco conclusa la prima registrazione di 2022/2023 di Uomini & Donne. Dopo circa tre mesi di stop, Maria De Filippi è tornata alla guida del suo popolare dating show e l'ha fatto conducendo l'appuntamento che verrà trasmesso in tv il 19 settembre prossimo. Le anticipazioni che stanno iniziando a trapelare dagli studi Elios riguardano i protagonisti più amati del Trono Over (sarebbero tutti riconfermati, anche la "peperina" Catia Franchi) e i ragazzi che d'ora in avanti cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere come la bella Lavinia.

Aggiornamenti sul debutto di U&D

C'era grande attesa intorno all'inizio della nuova edizione di U&D. Il programma di Maria De Filippi, infatti, è il primo a riaprire i battenti dopo l'estate e l'ha fatto martedì 30 agosto con la registrazione della puntata d'esordio della stagione 2022/2023.

Lorenzo Pugnaloni sta cominciando a pubblicare le anticipazioni di quello che è accaduto nel pomeriggio agli studi Elios.

Nel parterre del Trono Over non ci dovrebbero essere stati addii clamorosi, ma dovrebbero essere inserite delle new entry che verranno presentate settimana dopo settimana in base alle frequentazioni che nasceranno.

Novità sul rientro dalle vacanze di dame e cavalieri

Non ci dovrebbe essere nessuna sorpresa nel cast senior della nuova edizione di U&D: tra i riconfermati della passata stagione c'è anche Catia Franchi.

La sorella della stilista Elisabetta, infatti, pochi mesi fa si è fatta notare per il suo carattere deciso e per il modo col quale ha affrontato Biagio Di Maro dopo un appuntamento non andato bene.

A cercare l'amore nel parterre del Trono Over saranno quasi sicuramente ancora una volta: Ida Platano, Gemma Galgani (alla sua tredicesima partecipazione consecutiva al format e pare senza essersi sottoposta a nessun intervento chirurgico durante le vacanze), gli storici "antagonisti" Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, gli "amici speciali" Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa.

Tra le informazioni che non sono ancora trapelate, c'è quella che fa chiarezza sul futuro di Federica Aversano nel programma: per settimane si è parlato del possibile ritorno della corteggiatrice nel ruolo inedito di dama, mentre Witty Tv ha appena svelato che sarà una nuova tronista.

Il 19 settembre il debutto su Canale 5

Il portale Witty TV ha aggiornato i fan di U&D sul Trono Classico 2022/2023.

Sono state presentate le prime due troniste, gli altri probabilmente verranno svelati domani (sono previste nuove riprese anche domani, mercoledì 31 agosto).

I ragazzi che che cercheranno l'amore sulla poltrona rossa del dating show dovrebbero essere quattro in totale e tra loro c'è anche un volto noto: Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che torna in trasmissione a pochi mesi di distanza dalla sua prima apparizione.

Una giovane che ha convinto la redazione a darle una possibilità è la mora Lavinia. Dal video di presentazione caricato su Witty Tv si apprende che la ragazza è una studentessa di 26 anni, vive a Roma ed è prossima alla laurea.

Ospiti della giornata dovrebbero essere stati Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: i due stanno insieme da circa tre anni e l'anno prossimo diventeranno genitori di una bambina.