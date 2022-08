Come finisce Un altro domani? La soap opera spagnola prosegue la sua corsa su Canale 5 con buoni risultati dal punto di vista dell'auditel e le anticipazioni spagnole, su quello che succederà nel corso delle prossime puntate, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Carmen, la quale si metterà all'opera per vendicare la morte di sua mamma Ines e dopo aver individuato il vero colpevole di quanto è accaduto, non si farà problemi ad agire in prima persona.

Un altro domani, come finisce la soap: Carmen vendica la morte di Ines

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle ultime puntate di Un altro domani, in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Carmen indagherà per scoprire la verità sulla morte di sua mamma Ines.

L'artefice del triste destino della donna è Patricia, motivo per il quale Carmen si recherà da lei armata con una pistola, e pronta a vendicarsi e a farla fuori definitivamente.

Il suo piano, però, non andrà come sperato. In quel momento, infatti, sarà presente anche Victor, il quale deciderà di intervenire per salvare la vita di Patricia e si beccherà così dei colpi di pistola.

Alla fine Carmen ucciderà Victor e non la vera responsabile della morte di sua mamma, ritrovandosi seriamente nei guai.

Anticipazioni finale Un altro domani: Carmen nei guai per la morte di Victor

Patricia, dopo il terribile omicidio di Victor, proverà ancora a farla franca, cercando di incastrare la sua rivale Carmen, ma questa volta dovrà fare i conti con l'amara verità dei fatti.

La polizia, infatti, indagherà su quanto è successo e scoprirà come sono andati realmente i fatti: a quel punto Patricia verrà portata in carcere dove sconterà la sua pena.

Intanto Carmen, dopo essersi messa nei guai per la morte seppur involontaria di Victor, necessiterà di scappare al più presto.

Le anticipazioni su come finisce Un altro domani rivelano che la donna avrà bisogno di costruirsi al più presto una nuova identità, e andare via da tutto e tutti per iniziare una nuova vita altrove.

Un duro colpo per Carmen, la quale non vorrebbe allontanarsi dal suo amato Kiros: i due, però, saranno costretti a prendere strade differenti.

Julia non si sposa: anticipazioni Un altro domani finale

Occhi puntati anche su Julia: le anticipazioni sul finale di sempre di Un altro domani rivelano che per la ragazza arriverà il momento del tanto atteso matrimonio con il suo amato Leo.

I due si ritroveranno faccia a faccia sull'altare, dove ci sarà il colpo di scena a dir poco clamoroso.

Leo infatti, nel momento in cui dovrà scambiare la fede nuziale con Julia, le dirà di non poterla sposare perché ha capito di non aver ancora dimenticato la sua ex, motivo per il quale non se l'è sentita di voltare pagina definitivamente e andare avanti.

Un finale decisamente intenso e ricco di colpi di scena quello della soap opera spagnola, che in questi mesi di messa in onda su Canale 5 ha registrato una media di circa 1,3 milioni di spettatori al giorno, con uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Dal prossimo settembre la soap iberica dovrebbe proseguire la sua corsa nella fascia del daytime di Canale 5 cambiando orario. Molto probabilmente, infatti, Un altro domani andrà in onda nella fascia delle 16:50, quella che anticipa il talk show Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso.