Il campionato di calcio di serie A ha preso il via e Diletta Leotta è tornata a occupare il suo posto su DAZN come giornalista sportiva, ma ai suoi fan non è sfuggito un particolare scatto postato sul suo profilo Instagram. Diletta per la prima volta si è mostrata sui social in una foto con diversi amici, in cui è presente anche Giacomo Cavalli.

Fin dallo scorso Capodanno, che entrambi hanno trascorso a St. Moritz, alcune testate di Gossip affermano che la giornalista sportiva il modello legati siano sentimentalmente, anche se nessuno dei due si è mai esposto ufficialmente.

Diletta e Giacomo in una foto insieme

Dopo la fine della sua relazione con Can Yaman, Diletta ha deciso di adottare un basso profilo per ciò che riguarda la sua vita sentimentale. Nessuno scatto postato sui social l'ha più vista dalla scorsa estate in compagnia di un papabile partner, anche se da più di sei mesi la cronaca rosa la vuole non più single. Giacomo Cavalli, modello bresciano di 29 anni (e figlio del velista Beppe), sarebbe il ragazzo che ha ridato il sorriso alla conduttrice siciliana.

A sostegno di questa tesi sono arrivate tante 'paparazzate' che li avrebbero visti protagonisti, ma nessuna conferma da parte dei diretti interessati, che si sono sempre tenuti ben distanti dal gossip.

Un paio di giorni fa, però, per la prima volta il giovane Giacomo ha "fatto capolino" sul profilo Instagram di Diletta, più precisamente in una Instagram Story. I due, sebbene non fossero da soli nello scatto (che ritrae un gruppo di amici, fra cui la cantante Elodie), erano molto vicini e sono apparsi molti sereni.

Un nuovo inizio per Diletta Leotta

In Puglia, prima di tornare al lavoro, Diletta si è rilassata in vacanza con l'amica Elodie, ma anche con Cavalli e altri amici.

La conduttrice televisiva, sempre in perfetta forma, ha deciso per la prima volta di sua spontanea volontà, e non perché intercettata da un fotografo, di farsi vedere vicina al ventinovenne.

In molti fan hanno visto in questo gesto una sorta di volontà di venire allo scoperto.

Comunque al momento né Diletta né Giacomo hanno detto nulla sulla loro frequentazione in maniera esplicita. Intanto, il prossimo 16 agosto Leotta compirà gli anni: lo scorso anno l'assenza di Yaman alla sua festa fece comprendere ai fan che il rapporto con l'attore turco era finito, chissà che invece quest'anno tale data non possa rappresentare per lei un nuovo inizio sul piano sentimentale.