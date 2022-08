Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 1 a venerdì 5 agosto ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Carmen e Patricia si chiederanno scusa a vicenda, ma nonostante ciò il personaggio interpretato dall'attrice Amparo Piñero preferirà continuare a vivere dai Velez de Guevara ancora per un po' di tempo, prima di ritornare a casa sua.

Intanto, Julia e Tirso organizzeranno i festeggiamenti per il paese iberico per il giorno tanto atteso del conferimento di Robledillo come "uno dei paesi più belli di Spagna".

Inoltre, Julia sarà molto nervosa per l'arrivo del tecnico che dovrà dare il conferimento, ma allo stesso tempo sarà pronta, in quanto sta aspettando da tempo questo momento.

Carmen e Patricia si chiederanno scusa a vicenda

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Patricia porgerà le sue scuse a Carmen e allo stesso tempo le dirà di tornare a casa. Il personaggio interpretato da Amparo Piñero però, a sua volta chiederà scusa al personaggio dell'attrice Silvia Acosta, ma preferirà restare ancora alcuni giorni dai Velez de Guevara.

Julia continuerà a difendere a spada tratta il titolo di Robledillo come uno dei borghi più belli della Spagna, il tutto nonostante alcuni abitanti del paesino non siano molto fiduciosi.

Julia e Tirso organizzeranno i festeggiamenti per il paese iberico

Poco dopo, Julia e Tirso decideranno di organizzare dei festeggiamenti per il paese iberico. Nel mentre, Sergio capirà definitivamente di essere diventato di troppo a Robledillo. Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di togliere il disturbo per allontanarsi dal paese e da Julia.

Successivamente, arriverà il grande giorno, in cui giungerà nel paesino spagnolo la persona che dovrà dare a Robledillo il conferimento come "uno dei paesi più belli di Spagna". A causa di questo grande evento, Julia sarà molto nervosa, ma nonostante ciò sarà preparata in quanto sta aspettando da tanto tempo questo momento.

La ragazza però si ritroverà a dover fare una scelta per poter portare avanti fino alla fine le sue idee.

Francisco si ritroverà a dover affrontare i suoi problemi finanziari

Victor farà la proposta a Carmen di fidanzarsi ufficialmente, ma lei però preferirà non rispondere subito al giovane e dirà di lasciarle un po' di tempo per riflettere riguardo la proposta.

Infine, Francisco si ritroverà a dover affrontare i suoi problemi finanziari e dovrà inventarsi qualcosa, in quanto non saprà bene come uscire da questa situazione di difficoltà.