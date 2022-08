La settima edizione del Grande Fratello Vip prende forma, ma secondo le indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Alfonso Signorini abbia dovuto incassare molti "no" prima di arrivare a formare il nuovo gruppo di vipponi. Tra coloro che hanno rifiutato la proposta di essere concorrenti del reality Mediaset figurano anche Gessica Notaro e Giulia Lisioli, quest'ultima per essere stata la fidanzata di Blanco fino a pochi mesi fa.

Aggiornamenti sul cast del GF Vip

Si allunga la lista dei personaggi famosi che hanno preferito rispondere "no" alla proposta di essere un concorrente della prossima edizione del GF Vip.

in questi giorni si sono aggiunti al lungo elenco i nomi di due ragazze che non se la sono sentita di mettersi in gioco nel reality show di Canale 5, principalmente perché non credono di essere adatte al ruolo.

Intervistata su quest'eventualità, Gessica Notaro ha fatto sapere di aver rifiutato tutti i format del genere che le sono stati proposti negli ultimi anni: "Preferisco guardare questi programmi da casa".

La showgirl ha precisato che le sue esperienze televisive potrebbero essere finite dopo la vittoriosa partecipazione a Ballando con le Stelle di qualche tempo fa.

Il gossip vicino alla casa del GF Vip

Un'altra ragazza che non se l'è sentita di estraniarsi dalla realtà per andare a vivere sotto l'occhio attento delle telecamere 24 ore su 24 è Giulia Lisioli.

Per tanti questo nome non vorrà dire nulla, ma i giovanissimi sicuramente sanno che è la ragazzo con la quale Blanco ha fatto coppia fino a pochi mesi fa, fino al trionfo al Festival di Sanremo in duetto con Mahmood.

I due sono stati legati per diverso tempo e molte delle canzoni del cantante sono dedicate proprio all'ormai ex fidanzata.

I fan hanno scoperto della rottura tra i due solamente nel momento in cui il loro beniamino è stato fotografato mentre baciava la sua nuova fiamma, la ballerina Martina.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Giulia si è esposta sui social per confermare l'addio al cantante e ammettere di aver sofferto tanto per come sono andate a finire le cose.

Pare che Alfonso Signorini volesse la ragazza come concorrente del GF Vip 7, probabilmente per cavalcare il gossip della sua storia d'amore con l'artista del momento, ma lei avrebbe detto no (avrebbe rifiutato anche l'Isola dei Famosi la scorsa primavera).

Attesa per il ritorno del GF Vip

Per due concorrenti mancate, ce ne sono altrettanti che non vedrebbero l'ora di partecipare al GF Vip 7.

Alessandro Rosica, infatti, ha fatto sapere che nel cast della prossima edizione del reality Mediaset potrebbero figurare due ex protagonisti di Temptation Island: Valeria Liberati e Luciano Punzo sarebbero vicinissimi al ruolo di vipponi.

A rischiare il posto, invece, sarebbe almeno una tra Chadia Rodriguez e Asia Gianese: sempre secondo l'esperto di gossip, gli addetti ai lavori avrebbero deciso di puntare soltanto su una tra la rapper e l'influencer, quindi è molto probabile che l'ingresso di una di loro salti all'ultimo momento.

La prima puntata del Grande Fratello Vip 7 è prevista per lunedì 19 settembre, quindi c'è ancora tempo per prendere decisioni importanti e per fare quegli annunci che i fan del programma aspettano da mesi.

Fino a ora l'unico inquilino a essere stato ufficializzato è Giovanni Ciacci. Signorini ha chiarito che il cast della nuova stagione sarà presentato a ridosso del debutto su Canale 5, quindi a fine estate.