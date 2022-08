Nuovi amori saranno al centro delle puntate della 1^ stagione di Terra Amara, in programma attualmente in Italia, dove sta registrando un boom di ascolti. Gli spoiler della soap opera annunciano che Yilmaz Akkaya chiederà a Mujgan Hekimoglu di uscire a cena. Un appuntamento, che tuttavia susciterà le gelosie di Zuleyha Altun.

Terra Amara, anticipazioni: Akkaya pronto a trovare un'altra donna dopo l'addio di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Yilmaz deciderà di voltare pagina dopo l'addio a Zuleyha.

Tutto inizierà quando quest'ultima non se la sentirà di lasciare Demir convalescente, in seguito ad una delicata operazione chirurgica. Per questo motivo, la donna informerà Sabahattin che non deve dare più la missiva che aveva scritto a Yilmaz, dove lo informava che il bambino che aveva avuto era suo figlio e che era stata costretta a sposare Demir. Altun, a questo punto, ridurrà in mille pezzi la lettera, concedendo un'altra possibilità alle nozze con il marito. Proprio quest'ultimo capirà che la moglie ha scelto di stare al suo fianco soltanto per riconoscenza e non per amore.

Zuleyha, intanto, prenderà le distanze da Yilmaz quando lo incontrerà per la strada. Inoltre, la fanciulla gli confermerà di essere davvero felice accanto a Demir.

Per questo motivo, Akkaya crederà che sia giunto di trovare un'altra donna da sposare.

Yilmaz invita Mujgan al ristorante

Nelle puntate della 1^ stagione di Terra Amara, Yilmaz confiderà a Fekeli che non ci sono più chance di riconquistare Zuleyha. Per questo motivo, si metterà a capofitto alla conquista di Mujgan. Per prima cosa, l'uomo le acquisterà un paio di occhiali, che le aveva rotto durante uno scontro in città.

Non contento, Akkaya inviterà la dottoressa in un ristorante dopo averle inviato un fascio di fiori. Inizialmente, Hekimoglu opporrà un po' di resistenza per poi accettare di uscire a cena con lui. Un primo appuntamento, che tuttavia sarà segnato da spiacevoli grattacapo.

Altun prova una cocente gelosia verso l'ex fidanzato

Yilmaz racconterà di essere stato per qualche tempo in galera a causa di un problema causato con il fratellastro della donna che amava.

Tuttavia, l'uomo eviterà di dire a Mujgan che si tratta di Zuleyha. Una faccenda, che si complicherà ancora di più quando quest'ultima e Demir raggiungeranno il locale insieme ad alcuni amici. Altun, a questo punto, chiederà al marito di accompagnarla a casa in preda ad una cocente gelosa nei riguardi dell'ex fidanzato.

Intanto Cengaver, presente alla serata, inizierà a provocare Yilmaz, una volta che l'amico e la moglie decideranno di lasciare il tavolo. Akkaya, a questo punto, non riuscirà a frenare la rabbia, tanto da dare una testata all'uomo, che però sarà bloccato dai suoi scagnozzi. Insomma, il primo appuntamento tra il protagonista e la dottoressa sarà un vero e proprio disastro. Nonostante questo, Hekimoglu continuerà a vedere il suo spasimante con Zuleyha che farà fatica a nascondere la sua gelosia.