La figlia di Vittorio Sgarbi ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini e ha detto no al GF Vip nonostante il padre le avesse consigliato di partecipare al reality. Lo stesso Sgarbi ha raccontato a Novella 2000 di che la figlia ha disertato quattro appuntamenti con il conduttore televisivo del programma di Canale 5.

"L'ha fatto contro la mia volontà, sarebbe stata una buona opportunità per lei". Il critico d'arte non ha nascosto di essere rimasto deluso dalla decisione di Evelina di non mettersi in gioco sottolineando che la congiunta ha ritenuto che un luogo "denso di pettegolezzi non fosse adatto per lei.

Una scelta che il sindaco di Sutri ha contrastato, fin quando ha compreso che nulla avrebbe fatto cambiare idea alla figlia. "Ha rinunciato all'opportunità di guadagnare cifre ragguardevoli senza compiere particolari sforzi", ha aggiunto il parlamentare, che non ha negato di aver avuto dei contrasti con la ventiduenne per la sua presa di posizione rispetto alla partecipazione al Grande Fratello Vip. "Dopo aver discusso ci siamo persi di vista per qualche mese", ha sottolineato Sgarbi.

Vittorio Sgarbi ha discusso con la figlia per il no al GF Vip

Alfonso Signorini avrebbe voluto nella casa più spiata degli italiani i figli di due personaggi molto amati e discussi per motivi diversi. Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, e Nicolò Pirlo,figlio dell'ex calciatore di Milan e Juve, non parteciperanno al Grande Fratello Vip.

In un'intervista rilasciata a Novella 2000 il critico d'arte ha spiegato i motivi che hanno spinto la 22enne a rifiutare la proposta del direttore del settimanale Chi.

"Non le piaceva l'idea di confrontarsi con degli sconosciuti in un luogo denso di pettegolezzi", ha spiegato il 70enne sottolineando che la figlia con la sua scelta ha fatto la felicità di chi "ipocritamente le riconosce il merito di non essersi fatta lusingare dall'opportunità del guadagno facile".

Di parere contrario Sgarbi che avrebbe voluto vedere all'opera la figlia al Grande Fratello Vip. "Sarebbe stata una buona opportunità per guadagnarsi da sola il denaro".

'Doveva andare in una casa super accessoriata e non in miniera'

Nell'intervista concessa Vittorio Sgarbi ha riferito che di recente Evelina gli ha chiesto una borsa di 3000 euro.

"Gliel'ho comprata, ma l'ho anche spronata a cercare un lavoro che gli dia la possibilità di permettersi questi vezzi", ha aggiunto il critico d'arte rimarcando che il GF Vip, in tal senso, sarebbe stata una buona opportunità.

"Non è che doveva andare in miniera a guadagnare il danaro ma in una casa super accessoriata". Per il 70enne la figlia avrebbe lasciato il segno nella trasmissione televisiva condotta da Alfonso Signorini. "Avrebbe dovuto mettere in mostra il suo carattere e lei ne ha da vendere".