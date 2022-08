Diverse novità saranno al centro della nuova puntata di Grand Hotel prevista il 19 agosto su Canale 5. La trama della soap opera, made in Spagna, annuncia che Andres verrà condannato alla pena capitale per la morte di Belen, mentre Elisa arriverà all'albergo con intenzioni bellicose.

Grand Hotel, anticipazioni puntata 19 agosto: Elisa arriva all'albergo

Le anticipazioni di Grand Hotel, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 19 agosto in prima visione su Canale 5 raccontano che Alicia attraverserà momenti delicati sia per il suo matrimonio con Diego sia per l'obbligo di denunciare sua madre per la morte di Celia.

Intanto le cose tra lei e Julio non andranno molto bene. A tal proposito, la protagonista sarà particolarmente presa da Andres, in carcere dopo l'accusa di aver ucciso Belen. L'ispettore capo Bazan, infatti, apparirà sempre più convinto a far condannare il ragazzo alla pena capitale, tanto che apparirà impossibile farlo scagionare. Per questo motivo, Julio, Maite e Alicia cercheranno di impedire che Andres venga giustiziato.

Anche Angela cercherà di avere giustizia per suo figlio. A tal proposito, la donna avrà le prove per incolpare Donna Teresa della morte di Celia. Di conseguenza, la domestica potrebbe usare questa informazione per aiutare Andres.

Javier, intanto, chiederà alla sorella Sofia di mettere una buona parola con Laura.

Difatti Alarcon sarà certo che sua moglie abbia qualche problema mentale, anche se non ha prove in merito.

Elisa, invece, arriverà all'albergo. La donna apparirà disposta a dimostrare che le nozze di Alfredo non navigano in acque tranquillo.

Andres viene condannato a morte, Julio disperato

Nella puntata del 19 agosto di Grand Hotel, Andres verrà condannato a morte in quanto la domanda di grazia gli sarà negata.

Fortunatamente il detective Ayala troverà un piano per aiutare il ragazzo. Intanto, Julio apparirà disperato per l'imminente esecuzione dell'amico.

Cisneros dimostrerà di provare odio nei confronti di Diego e Donna Teresa. Per questo motivo, l'uomo esigerà di scoprire tutta la verità sul direttore dell'albergo. Per fare ciò, Cisneros organizzerà una trappola per incastrare Murquía, se Alicia e Julio non rischiassero di andarci di mezzo.

Laura, nel frattempo, crederà che sia giunto il momento di avere un figlio da Javier, ma quest'ultimo non vuole assecondare il suo desiderio in quanto la ritiene troppo disturbata mentalmente.

Elisa sarà sempre più determinata a capire se suo figlio viene tradito da Sofia. Per questo motivo, la signora chiederà a Padre Grau di infrangere il segreto della confessionale. Sarà in questa circostanza che la madre di Alfredo scoprirà che il prete ha un'amante.