Diversi momenti ad alta tensione saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere dopo la pausa estiva su Canale 5. Le trame della soap opera proveniente dalla Spagna raccontano che Aurelio Quesada avrà una reazione sopra le righe dopo aver appreso che Genoveva Salmeron ha provato a uccidere sè stessa e il bimbo che porta in grembo.

Una vita: Genoveva prova a suicidarsi

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Aurelio attenterà all'esistenza di sua moglie.

Tutto inizierà quando Genoveva riceverà una telefonata da parte del suo cugino Ivan residente a Bilbao. La donna rimarrà stupefatta quando il parente l'avviserà che sua madre, in letto di morte, ha rivelato a Gabriela un segreto che invece doveva portarsi nella tomba. A questo punto, Salmeron in evidente stato di agitazione si recherà da Felipe, con il quale avrà un brutto scontro. Qui, l'ex marito augurerà al bambino di non venire al mondo visto che non merita una madre cattiva come lei. Parole che faranno arrabbiare ancora di più Genoveva, la quale chiederà a Luzdivina di procurarle una boccetta di sonniferi per poi ingerire l'intero contenuto con l'intenzione di suicidarsi. Fortunatamente Marcelo si renderà conto delle condizioni di salute della darklady, tanto da avvisare Ignacio, che farà vomitare la paziente, mettendo così in salvo sia lei che il bambino.

Aurelio prova a strangolare la moglie per mettere fine alle sue sofferenze

Ignacio suggerirà a Marcelo di vegliare sulla padrona in quanto le ore seguenti potrebbero essere molto difficili. Poi il dottore consiglierà al maggiordomo di avvisare Aurelio di non perdere la calma quando scoprirà cosa ha tentato di fare la moglie.

A questo punto l'anziano uomo riferirà le parole del Quiroga al messicano, che reagirà malissimo.

Da lì a breve, Aurelio e Genoveva avranno un pesante litigio. La darklady, nonostante sia stordita dai tranquillanti, ribadirà di avere intenzione di non far nascere il bambino che porta in grembo. Inoltre, la donna preciserà di essere disposta a sacrificare la propria vita per ultimare il suo piano.

Quesada in preda a un momento di collera cocente si avventerà contro la moglie, dicendole che non dovrà attendere altri mesi per mettere fine alle sue sofferenze per poi cercare di strangolarla.

I rapporti tra i Quesada sempre più tesi

Fortunatamente Marcelo eviterà che il messicano si macchi le mani nuovamente di sangue. Il maggiordomo, infatti, inviterà il padrone a pensarci bene visto che l'omicidio è punito in Spagna con la pena capitale e ci sono ancora speranze riguardo al prosieguo della gravidanza.

Il potenziale assassinio verrà bloccato, sebbene i rapporti tra i coniugi Quesada siano tesi più che mai.