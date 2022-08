Non accennano a placarsi le chiacchiere su alcuni protagonisti del recente passato di U&D. A ridosso dell'inizio delle registrazioni della nuova edizione del dating-show, sul web non si parla d'altro che della cena che il neo single Davide Donadei ha fatto con Roberta Di Padua. Deianira Marzano ha riportato le voci secondo le quali i due sarebbero in contatto da tempo, ovvero da quando lui faceva ancora felicemente coppia con Chiara Rabbi.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Davide Donadei sembra non aver perso tempo: terminata la relazione con Chiara Rabbi, il ragazzo è finito al centro del Gossip per svariati avvistamenti in compagnia di altre persone.

La sera del 29 agosto, ad esempio, Deianira Marzano ha scosso il web pubblicando lo scatto che ritraeva l'ex tronista di U&D a cena insieme a Roberta Di Padua.

I due sono stati fotografati di nascosto in una pizzeria di Napoli e, secondo il racconto di chi li ha incrociati per caso, apparivano complici e divertiti.

L'influencer che per prima ha reso pubblica l'uscita tra il pugliese e l'ex dama del Trono Over, ha mostrato ai propri follower anche la segnalazione che le è stata inviata su Instagram sulla presunta nuova coppia.

"Sono insieme, ma lui in diretta aveva detto di non averla mai sentita quando glielo hanno chiesto", ha fatto sapere la persona che ha incontrato Davide l'altra sera.

I rumor sul protagonista di U&D

Deianira si è detta pienamente d'accordo con quei fan contrariati dal comportamento apparentemente superficiale e poco sincero di Davide: dopo aver smentito qualsiasi contatto passato con Roberta, il pugliese è stato paparazzato a cena con lei.

"Lei gli scriveva spesso nonostante sapesse che era fidanzato con Chiara", ha tuonato Marzano in una Instagram Stories che molti siti di gossip hanno ripreso la mattina del 30 agosto.

Secondo l'influencer, dunque, Donadei avrebbe mentito quando in diretta con i fan ha detto di non aver sentito Di Padua dopo la fine del percorso di entrambi a U&D.

"Questi non aspettavano altro", ha aggiunto la napoletana sempre in riferimento all'incontro che l'ex tronista e la dama del Trono Over hanno avuto in una pizzeria neppure un mese dopo che lui ha messo fine alla lunga storia d'amore con Chiara Rabbi.

Per il momento, nessuno dei protagonisti di questa vicenda si è ancora esposto per confermare o per smentire i tantissimi rumor che stanno circolando, a partire da quello secondo il quale Davide e Roberta si scambierebbero messaggi da tempo, ancor prima che lui tornasse single.

Attesa per il ritorno di U&D

Chiara ha scoperto dell'uscita tra Davide e Roberta tramite i social network: la sera del 29 agosto, infatti, l'ex corteggiatrice di U&D ha usato Instagram per chiedere ai fan di smetterla di inviarle la foto della cena che Donadei ha fatto con Di Padua a Napoli.

La giovane non ha mai nascosto la sofferenza che sta provando per la fine della relazione col tronista; quest'ultimo, invece, ha sempre cercato di non piangersi addosso ed è ripartito dal divertimento, dalle serate in discoteca e da nuove amicizie.

Risale a pochi giorni fa, ad esempio, il gossip sulla possibile frequentazione in corso tra il pugliese e Arianna Gianfelici (allieva di una recente edizione di Amici): i due si sono fatti vedere insieme al mare e anche sui social ma, almeno per ora, sembra non essere nato ancora nulla tra loro.

Per quanto riguarda Roberta, il suo interesse per il bel Davide avrebbe radici passate: quando entrambi partecipavano al dating-show di Canale 5 (lui cercava l'amore sul trono e lei nel parterre dei senior), si è parlato spesso di un'attrazione fisica reciproca che, per differenza d'età e per altri percorsi già avviati, non si è mai potuta concretizzare.