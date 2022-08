La nuova stagione del Paradiso delle signore debutterà il 12 settembre su Rai 1. Le riprese sono attualmente in corso e non mancano le anticipazioni e i retroscena delle puntate inedite che, a quanto pare, saranno ricche di novità. Tra i personaggi della soap opera è stata confermata la presenza di Roberto Landi, il cui ruolo è interpretato da Filippo Scarafia. Nella sesta stagione il pubblicitario aveva fatto ritorno al Paradiso per aiutare Vittorio a dare una spinta significativa all'attività del grande magazzino. Le anticipazioni rivelano che nella settima stagione Roberto potrebbe avere uno spazio più ampio ed essere al centro di una trama amorosa.

In una recente intervista, lo stesso interprete ha scatenato la curiosità dei fan della fiction dichiarando ironicamente:"Chi dice che non abbia già trovato l'amore?!".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7, Filippo Scarafia: 'Ci saranno delle novità'

Fino ad ora i telespettatori lo hanno ammirato nei panni dell'amico premuroso, non solo verso Vittorio, ma anche nei confronti di Anna Imbriani. Roberto Landi, però, ha una storia complessa (soprattutto se rapportata al periodo di ambientazione della soap). Nella 7ª stagione de Il Paradiso delle Signore il pubblicitario potrebbe uscire allo scoperto, magari con un fidanzato. Landi, infatti, è omosessuale e nelle prime due stagioni della fiction era segretamente innamorato di Vittorio.

Nella sesta il personaggio è tornato nella soap, ma con un ruolo meno centrale e più di supporto. Nelle nuove puntate, invece, potrebbe essere protagonista di una trama che lo riguardi personalmente. È stato lo stesso interprete, Filippo Scarafia, ad incuriosire i fan in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L'uomo, infatti, ha anticipato: 'Ci saranno delle novità". Dunque, presto il personaggio potrebbe riservare ai telespettatori delle sorprese.

Filippo Scarafia de Il Paradiso delle signore: 'Chi dice che Landi non abbia già trovato l'amore?!'

Roberto Landi è stato uno dei clamorosi ritorni della sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Il personaggio, tornato al fianco dell'amico Vittorio, è apparso molto più sicuro e deciso a prendere in mano le redini della sua vita. Potrebbe essere la settima stagione a dargli l'opportunità di rivelare la sua natura omosessuale, di cui è a conoscenza soltanto Conti. Intervistato dal blogger di Granelli-La serie, Scarafia ha (in modo velato) anticipato qualcosa che riguarda la sfera sentimentale di Roberto. Alla domanda "Troverà l'amore?", l'attore ha risposto: "Chi dice che non l'abbia già trovato?! Forse in questa stagione verrà fuori qualcosa". Dunque, l'interprete toscano non ha escluso che Landi possa avere una storia d'amore. Sempre nel corso dell'intervista, l'attore ha rivelato che ci sarà un "momento in cui si vedrà la paura".

Forse arriverà per il giovane l'occasione di aprirsi un po' di più, ma questo potrebbe inizialmente spaventarlo. Non bisogna dimenticare che nell'Italia degli anni Sessanta l'omosessualità era considerata immorale. Dunque, rivelarsi non sarà facile. Resta, comunque, un interrogativo: esiste già un fidanzato, il quale arriverà a Milano, oppure nascerà un sentimento verso una new entry? Per avere delle risposte bisognerà attendere soltanto qualche settimana.