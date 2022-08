Iva Zanicchi si è scagliata contro gli influencer che mostrano sui social il loro alto tenore di vita. La cantante e conduttrice tv ha spiegato che l'ostentazione è di cattivo gusto se si pensa che molti non riescono ad arrivare a fine mese. Iva sembra essere sulla stessa lunghezza di pensiero di Christian De Sica. Il figlio del grande Vittorio, nel periodo di Ferragosto, aveva infatti reputato "cafone" il comportamento di coloro che palesano la loro ricchezza e il loro lusso, andando per esempio in luoghi di vacanza costosi. Sono molti del resto gli influencer che presentano ai "comuni mortali" uno stile di vita irraggiungibile e inarrivabile per molti.

Uno status symbol invidiato e allo stesso tempo nocivo per molti giovani. A detta di Iva, la situazione starebbe sfuggendo di mano.

Iva Zanicchi: la sua era una famiglia povera

Nel corso di un'intervista ad Adnkronos, Iva Zanicchi ha affermato di accettare l'esistenza degli influener. Una realtà normale e anche giusta se si pensa che l'attuale società è caratterizzata dai social network. Tuttavia, la diva 82enne ha spiegato: "L'ostentazione la trovo di cattivo gusto". Iva ha raccontato di essere nata in una famiglia povera e quando lei da bambina andava a scuola con le scarpe nuove, la madre le raccomandava di non vantarsi per questo. L'ostentazione di lusso, vacanze in itinerari costosi e auto da sogno da parte degli influencer ha generato di recente una polemica da parte dell'opinione pubblica.

Per la cantante l'ostentazione non è di classe

Iva Zanicchi ha ammesso di comprendere che la gente vorrebbe imitare lo stile di vita degli influencer, soprattuto di quelli molto ricchi. Comprende che molti vorrebbero possedere una villa al mare o salire su uno yacht. Tuttavia, per Iva questa ostentanzione non sarebbe di classe.

I genitori di Zanicchi hanno insegnato a quest'ultima a non far pesare al prossimo quello che si possiede in quanto ci sono persone che faticano ad arrivare a fine mese.

Per De Sica gli influencer propongono contenuti monotoni

La polemica riguardante l'ostentazione di lusso e tenori di vita elevati da parte degli influencer è iniziata, più precisamente, lo scorso 16 agosto, quando Christian De Sica si è lamentato sui social, di come attualmente vengano proposti sul web temi sempre più monotoni e superficiali.

L'attore si è chiesto, in tale occasione, se gli influencer in questione non si fossero stufati di postare sempre le stesse cose, come per esempio le panoramiche delle discoteche, i tuffi dai motoscafi di lusso, il cibo che mangiano o immagini e video in cui ballano abbracciati per poi magari litigare. De Sica si è infine fatto questa domanda: "Ma è possibile essere così cafoni?".