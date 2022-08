Terra Amara, la soap campione d'ascolto di Canale 5, vedrà una programmazione ridotta nella settimana di Ferragosto con solo quattro episodi. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 16 al 19 agosto rivelano che Gaffur rinchiuderà Gulten nella stalla per farle dimenticare Yilmaz. Nel frattempo, Demir tenderà un agguato a quest'ultimo ma a farne le spese sarà sua madre Hunkar che verrà ferita da Akkaya. Intanto, Yaman rinchiuderà Zuleyha nella sua stanza e le toglierà il piccolo Adnan. Infine, Yilmaz salverà Gulten e le offrirà di scappare con lui, ma lei rifiuterà.

Terra Amara, spoiler 16-19 agosto: Yilmaz spara per sbaglio a Hunkar

Mistik avrà un brutto incidente e verrà ricoverato e ciò farà stare molto male Yilmaz, il quale verrà consolato da Fekeli. Tuttavia, l'uomo gli dirà che è anche un po' colpa sua che non è stato abbastanza attento e gli dirà di fare sempre molta attenzione. Nel frattempo, Gaffur, come segnalano gli spoiler Terra Amara inerenti le puntate in onda dal 16 al 19 agosto, cercherà di gettare fango su Yilmaz davanti ai braccianti ricordando loro che il loro benefattore è Demir. Intanto, però, tutti parleranno del ritorno in città di Akkaya mentre lui incontrerà di nascosto Gulten e le chiederà di metterlo in contatto con Zuleyha. Gulten rimarrà molto male, in quanto coltivava la speranza che ricambiasse i suoi sentimenti ed una volta sola si abbandonerà alla disperazione.

Poco dopo, Zuleyha andrà dalla ragazza e le darà una lettera da far recapitare a Yilmaz. Le cose, però, non andranno come sperato, in quanto, Gaffur la intercetterà e dirà tutto a Demir, il quale rinchiuderà Zuleyha in camera ed andrà all'appuntamento con Akkaya al posto suo.

I due avranno un confronto molto acceso e nel momento in cui Yilmaz sarà sul punto di andare via e Demir starà per sparargli, arriverà Hunkar.

A quel punto, Yilmaz preso dallo spavento sparerà a Demir, ma finirà per colpire Hunkar e Yaman sparerà a sua volta al rivale. La donna verrà trasportata subito in ospedale ed operata d'urgenza mentre Yilmaz riporterà ferite lievi. Subito dopo, Demir toglierà Adnan a Zuleyha e lo affiderà a sua cugina Sermin dicendole che la consorte vuole portalo ad Istanbul.

Poi, chiamerà a raccolta la servitù chiedendo loro la massima collaborazione per via del fatto che sua madre dovrà stare in ospedale a causa di un incidente. L'uomo dirà la verità soltanto a Gaffur e Saniye ai quali darà il compito di mandare avanti la tenuta in sua assenza.

Terra Amara, trame 16-19 agosto: Cengaver cerca di uccidere Yilmaz

Yilmaz, come detto, riporterà solo ferite lievi e riuscirà a scampare all'agguato di Demir ed inoltre si convincerà che Zuleyha lo abbia aiutato a mettere su il piano contro di lui. Fekeli proverà a farlo ragionare dicendogli di cercare di scoprire come sono andate realmente le cose. Intanto, Demir continuerà a tenere chiusa Zuleyha nella sua stanza per punirla del tradimento ai suoi danni.

Nel frattempo, Hunkar, in ospedale, si riprenderà pian pian dal delicato intervento a cui sarà sottoposta per estrarre il proiettile che l'ha colpita tant'è che durante la visita di suo figlio, gli stringerà la mano per fargli capire che può sentirlo.

Fekeli andrà a trovare la signora Yaman in ospedale e le ricorderà l'amore che un tempo li legava. Intanto, Cengaver scoprirà che Yilmaz non è morto per mano dell'amico come credeva e così lo sfiderà a duello. Akkaya, però, riuscirà a difendersi e racconterà all'uomo una verità che non si aspettava.

Terra Amara, puntate 16-19 agosto: Gaffur rinchiude Gulten nel porcile

Cengaver, nei prossimi episodi di Terra Amara andrà alla fabbrica tessile di Yilmaz per ucciderlo, ma l'uomo gli farà capire che non conosce per nulla il suo amico Demir.

A quel punto, si recherà da lui per avere delle spiegazioni e Yaman gli dirà tutta la verità. Nel frattempo, Gaffur andrà a portare del cibo a Gulten che ha incatenato in un porcile per cercare di farle dimenticare una volta per tutte Yilmaz. Saniye che è molto affezionata alla ragazza proverà in tutti i modi a liberarla, ma sarà tutto inutile.

Hunkar sarà dimessa ed una volta a casa scoprirà che Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua stanza e Demir le dirà di averlo fatto per evitare che scappasse con il figlioletto. Infine, Nazire dirà a Yilmaz che Gaffur ha rinchiuso Gulten nel porcile e lui andrà a salvarla. Poi, le proporrà di andare a stare da lui, ma la giovane non accetterà il suo invito.