Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera bavarese Tempesta d'amore, trasmessa per la prima volta in Germania il 26 Settembre 2005 col titolo di 'Sturm der Liebe'. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 agosto al 3 settembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul corteggiamento di Gerry a Shirin, sulla presunta parentela di Robert e Cornelia, sul malore di Florian, sui litigi fra Michael e Rosalie e sul ritorno di Hannes.

Gerry corteggia Shirin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Vanessa spiegherà a Gerry che Shirin potrebbe fargli del male come una rosa fa con le sue spine. A quel punto, il giovane si convincerà che la sua amata non sia una rosa ma una dalia, un fiore bellissimo ma senza spine. Convinto di ciò, Gerry regalerà a Shirin un mazzo di dalie senza sapere che la giovane ne è allergica. Più tardi, Shirin rivelerà al suo pretendente di non amare molto i fiori ma di preferire le piante grasse. Saputo ciò, Gerry si premurerà di comprarle una pianta per poi scoprire qualcosa di sorprendente.

Werner fa un test di paternità

Robert e Cornelia non riusciranno ad accettare l'idea di essere fratelli.

Nonostante le parole della madre della Holle, Werner deciderà di fare un test di paternità per capire se Cornelia è veramente sua figlia. Ariane lo verrà a sapere e tenterà di aprire la cassaforte del Furstenhof per scambiare i campioni genetici dei due fidanzati, non riuscendoci perché in possesso della combinazione sbagliata.

Più tardi, Ariane riuscirà ad ascoltare una conversazione di Werner e scoprirà un importante indizio. Per capire cosa prova veramente per Florian, Constanze lo inviterà al lago ma il giovane si stancherà più del dovuto e si sentirà male. Convinto che Rosalie si sia lasciata sedurre da Christoph a Parigi, Michael si rifiuterà di riappacificarsi con lei, nonostante ne senta la mancanza.

A causa della loro separazione, il medico e Rosalie diventeranno insopportabili ed irascibili nei confronti dei loro amici, tanto da spingere Hildegard ed Andrè a fare di tutto per farli riappacificare.

Hannes ritornerà in hotel dal Montana, informando Maja di essere in procinto di perdere il suo ranch. Christoph lo verrà a sapere e si offrirà di investirci a patto però che Ariane non ne sappia nulla. Erik verrà a sapere che al Furstenhof verrà organizzato un torneo di golf con un grosso premio in denaro. Non sapendo giocare a golf, Vogt si metterà alla ricerca di un giocatore forte su cui scommettere e punterà su Gerry.