Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole: la settimana dal 5 al 9 settembre vedrà tra i protagonisti Niko che vivrà un momento difficile e vorrà proteggere a tutti i costi Jimmy da ulteriori traumi. Tutti saranno preoccupati anche per Adele che a un certo punto si renderà irreperibile e Giulia e Angela andranno a casa sua per starle vicino. Ci saranno novità anche per Michele che si lascerà travolgere dall'arrivo di Fabiana, una collega che non piacerà affatto a Rossella.

Apprensione per quanto è accaduto a Susanna e Viola: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano puntate molto emozionanti per i protagonisti di Palazzo Palladini. Il pubblico aspetta con ansia di sapere cosa succederà a Susanna e a Viola, ma per adesso le trame non sono completamente chiare su questo punto. Tuttavia, ci sono dei particolari che lascerebbero pensare a un finale tragico per Susanna. Mentre la famiglia Bruni continuerà a stare in ansia per la situazione, infatti, Adele sembrerà rassegnata. Giulia e Angela staranno accanto alla donna che a un certo punto farà perdere le tracce di se e preoccupate andranno a trovarla a casa. Per quanto riguarda Niko, invece, l'avvocato vivrà un periodo difficile.

Niko agguerrito con Micaela: anticipazioni settimana 5-9 settembre

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole, durante la settimana dal 5 al 9 settembre, Niko non avrà intenzione di far soffrire ancora suo figlio Jimmy e si concentrerà su di lui. L'uomo inizierà una battaglia legale contro Micaela e sarà molto duro nei confronti della madre di suo figlio.

Le trame non parlano chiaramente delle condizioni di salute di Susanna, ma visto lo stato in cui saranno le persone a lei più vicine è facile pensare al peggio. Nel frattempo, ci sarà l'arrivo di Silvia che apprenderà da Diego quanto è accaduto a Viola e Susanna e sarà sconvolta.

Michele frequenta la collega Fabiana, ma a Rossella non piace

Le anticipazioni settimanali di Un Posto al sole fino al 9 settembre parlano anche di un cambiamento da parte di Michele. L'uomo infatti sembrerà molto distante dalla sua famiglia e le cose non miglioreranno con l'arrivo di Fabiana, una sua collega di Milano. La donna chiederà aiuto a Saviani per un servizio che dovrà girare a Napoli e sarà molto affascinata dalla professionalità di Michele. I due colleghi sembreranno inseparabili e andranno anche a mangiare al Caffè Vulcano, sorprendendo Silvia. Rossella, invece, non sarà per niente contenta della nuova amicizia di suo padre che per stare con Fabiana trascurerà lei e dovrà rinunciare al pranzo con Michele a causa dell'arrivo della giornalista.