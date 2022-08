Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, interpretata fra gli altri da Maria Castro (Dona Francisca Silvia), Carla Diaz (Elisa Silva), Celia Freijeiro (Dona Adela Silvia), Mariona Tena (Dona Bianca Silva), Fernando Andina (Rodolfo Loygorri) e Marta Tornè (Victoria). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 12 agosto 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Gli episodi che andranno in onda questa settimana saranno il 45, il 46, il 47, il 48 e il 49, rispettivamente intitolati Grandi preparativi (Hombres contra mujeres), Sogni infranti (Paris), Un amore folle (El amore es un necio), Perdono e pentimento (Perdon y penitencia) e Pietra di luna (Una piedra de luna).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rivelazioni che Cristobal farà a Blanca, sulla decisione di Rodolfo e Victoria di partire, sul malcontento degli operai in fabbrica, sull'innamoramento di Celia per Petra e sull'ossessione di Carolina di diventare madre.

Victoria e Rodolfo vogliono lasciare la città

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che Cristobal confesserà a Blanca che Rodolfo e Victoria hanno una relazione clandestina da molto tempo. Dopo essere stati scoperti, i due amanti si prepareranno a lasciare Madrid per sempre. Nel frattempo, Blanca mediterà di lasciare Rodolfo a causa del suo tradimento ma desisterà dal rendere pubblica la notizia per paura dello scandalo sociale che ne deriverebbe.

Per questo motivo, accantonerà l'infedeltà subita, convincendosi che sua madre e Don Riccardo possano aver avuto in passato una storia sentimentale. Francisca rifiuterà l'invito di Don Luis all'Opera, senza però riferirgli la sua intenzione di recarsi alla festa dell'Ambigù. In fabbrica, gli operai manifesteranno contro i proprietari, scontenti all'idea di dover ricevere lo stesso salario riservato alle donne.

Sofia si scusa con Elisa

La Tessuti Silva sarà costretta ad acquistare un nuovo macchinario capace di produrre tessuti stampati che, in breve tempo, sono diventati l'ultima moda di Madrid. Nel tentativo di ammortizzare i costi dei nuovi macchinari, Diana e Salvador cercheranno di piazzare i tessuti stampati. Celia inizierà a comprendere che potrebbe diventare una brava scrittrice, mentre Francisca comprenderà cosa prova veramente per Gabriel.

Adela riceverà una proposta inaspettata da Mauro per lettera, mentre Celia si renderà conto di essersi innamorata di una donna di nome Petra. Carolina sarà disposta a tutto pur di rimanere incinta, anche ad acquistare una pozione da una megera. Sofia andrà a trovare Elisa per ringraziarla del regalo e per riconciliarsi con lei. Nel tentativo di difendere l'onore di Francisca, Don Luis sfiderà a duello un cliente dell'Ambigù, ignorando le rimostranze della cantante.