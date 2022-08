Manca poco al cambio di programmazione di Sei Sorelle su Rai 1. In concomitanza con il ritorno de Il Paradiso delle Signore, la soap opera passerà in prima serata su Rai Premium. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? La paura si insinuerà anche a casa delle Silva, dopo lo scoppio della guerra e l'invasione della Germania al Belgio. Madrid è in ansia e le conseguenze iniziano a farsi sentire, a partire dalla mancanza di cibo.

L'apprensione per Francisca sarà tanta, visto che non è ancora arrivata in Spagna. Don Luis l'aspetta con impazienza, anche se non riesce a resistere alle avance di Beatriz, cadendo per l'ennesima volta nella sue braccia.

Di seguito, le anticipazioni delle nuove puntate.

Celia e Aurora nascondono il loro amore: Sei sorelle anticipazioni

Nelle nuove puntate di Sei Sorelle, Blanca inizierà a stare meglio e verrà contattata dalla regina Vittoria Eugenia, che la esorterà impegnarsi in cause umanitarie, ora che la guerra imperversa in Europa. Cristobal la incoraggia ad accettare, pregandola tuttavia di stare attenta alle sue condizioni di salute, ancora precarie.

Nel frattempo, Celia e Aurora continuano la loro relazione d'amore, anche se i problemi sono aumentati da quando Clemente, il marito di Aurora, è tornato a Madrid per riportarla a casa. Le due sceglieranno per il bene di entrambe e anche per il futuro nascituro di amarsi ancora in segreto.

Marina dice a Blanca che Cristobal la tradisce

La perfida Marina sperava che Blanca morisse ma ciò non è accaduto, per fortuna. Tuttavia, prova ancora a dividerla da Cristobal, dicendole che l'uomo che tanto ama la tradisce da tempo, anche quando era sofferente in ospedale.

Blanca non le crede, ma Marina fa in modo che trovi una medaglietta d'oro in casa, così da insinuarle dei dubbi.

Cristobal sarà costretto a darle le dovute spiegazioni, che tuttavia non la convinceranno del tutto.

Francisca risulta scomparsa in Italia, spoiler Sei Sorelle

Una nuova drammatica vicenda metterà in ansia le Silva. Un treno che è partito dall'Italia si è scontrato con un altro, carico di munizioni. L'incidente ha causato molto morti sono molti morti e feriti.

Su quel treno stava viaggiando Francisca, della quale non si hanno notizie.

A casa delle sorelle Silva si scatenerà il panico e si temerà il peggio. Ma un'altra notizia tragica scuoterà gli animi. Stando infatti alle anticipazioni di Sei Sorelle, Salvador annuncia a Diana che Federica è stata trovata morta nella sua stanza. Dagli indizi, si presume che non si sia trattato di un decesso naturale.

Infine, Blanca e Cristobal si riconcilieranno dopo il piano crudele di Marina che, nonostante tutto, non mollerà la presa e sarà comunque intenzionata a riprendersi l'uomo che ama.