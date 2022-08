Davide Donadei e Roberta Di Padua sono finiti al centro del Gossip. L'ex tronista di Uomini e donne è stato avvistato in una pizzeria di Napoli con l'ex dama del Trono Over. Stando a una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, i due avrebbero trascorso la notte insieme. Su Instagram, però, Davide ha parlato di una semplice cena con una conoscente.

La segnalazione

Tramite il proprio account Instagram, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione su Davide Donadei e Roberta Di Padua.

La blogger ha spiegato che i due ex volti di Uomini e Donne sono andati a mangiare una pizza a pochi passi dal centro di Napoli.

Stando al racconto di una ragazza, l'ex tronista e l'ex dama avrebbero trascorso la notte insieme. Nonostante Donadei abbia deciso di mostrare le chat dei messaggi scambiati con Di Padua, Deianira Marzano ha ammesso di non credere alla versione dell'ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Il motivo? All'appello mancherebbero i messaggi in cui i due si sarebbero accordati per la cena a Napoli.

La versione dell'ex tronista

Davide Donadei da due mesi è tornato single. Dunque, è libero di frequentare qualsiasi persona. Fatta questa premessa, il diretto interessato dopo i gossip sul suo conto ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. Nello specifico, Davide ha postato alcuni messaggi scambiati con Roberta Di Padua.

In passato, i due hanno parlato del più e del meno e si sono scambiati reciprocamente gli auguri di compleanno. In uno degli ultimi messaggi inviati dall'ex dama invece, Roberta chiede a Davide come si sente dopo la fine della relazione con Chiara Rabbi.

In seguito alla pubblicazione della chat, Donadei ha avviato una diretta Instagram e ha spiegato come è avvenuto l'incontro con l'ex dama: "Roberta era qui a Napoli e abbiamo deciso di mangiare una pizza insieme".

Il diretto interessato ha sostenuto che se avesse voluto nascondere l'incontro con Di Padua, i due non sarebbero andati a cena in una pizzeria sold out a 10 minuti dal centro di Napoli. A tal proposito l'ex tronista ha tagliato corto sulla vicenda: "Non conviene fare la guerra, voglio portare rispetto".

La reazione di Chiara Rabbi

Ovviamente, l'incontro tra Davide Donadei e Roberta Di Padua non è passato inosservato a Chiara Rabbi. La reazione social dell'ex compagna dell'ex tronista di Uomini e Donne non ha tardato ad arrivare. L'ex corteggiatrice ha chiesto ai suoi follower di non inviare foto che ritraggono il suo ex fidanzato. Successivamente Chiara ha precisato che il "tempo è galantuomo".

L'uscita dei due ex volti di Uomini e Donne ha fatto mormorare, perché i telespettatori avevano notato un certo feeling tra i due negli studi del programma. La stessa Di Padua in un'intervista aveva ammesso di non essere indifferente al fascino dell'ex tronista: "Non posso negare ci sia attrazione reciproca".