Continuano a non mancare colpi di scena nella serie televisiva turca Terra amara approdata su Canale 5 nel periodo estivo, e destinata a proseguire la sua messa in onda anche nei prossimi mesi. Nel corso delle future puntate, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per avvicinarsi al rivale in amore Demir Yaman (Murat Ünalmış) e mettergli nuovamente i bastoni tra le ruote acquisterà la tenuta di Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Spoiler turchi, Terra amara: Sabahattin rinuncia a divorziare da Sermin a causa di Demir

Le anticipazioni di ciò che accadrà nei nuovi episodi segnalano che il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) non avrà altra scelta oltre a quella di rinunciare a mettere la parola fine al suo matrimonio con Sermin dopo essersi rivolto a un avvocato divorzista, a causa della terribile minaccia di Demir (Murat Ünalmış): quest’ultimo farà cambiare idea al medico, dopo aver smesso di pagare la tassa universitaria alla nipote Betul (İlayda Çevik).

Sabahattin però se ne andrà via dalla tenuta degli Yaman lo stesso, facendo sapere alla moglie che divorzierà da lei dopo la laurea di loro figlia.

Intanto Sermin continuerà a essere alle prese con dei seri problemi economici, e suo marito Sabahattin non riuscirà a risolvere la situazione neanche dopo aver venduto la sua automobile per evitare un pignoramento dell’abitazione. Sermin non perderà tempo per rivolgersi ancora una volta al cugino Demir: quest’ultimo a sorpresa si rifiuterà di aiutare la parente negandole un prestito, e invitandola a vendergli la sua casa ereditata dal defunto padre.

Yilmaz compra la tenuta di Sermin, Demir apprende dell’assassinio del suo scagnozzo Sait

Mentre Sermin non accetterà l’offerta di Yaman, ci sarà la proposta inaspettata di Yilmaz a Sabahattin: in particolare l’ex detenuto per infastidire il nemico Demir si dirà disposto ad acquistare la proprietà della moglie del dottore, dopo aver spiegato al suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) la sua intenzione.

A questo punto il protagonista dello sceneggiato dopo aver fatto presentare Sermin nel suo ufficio, le farà la sua offerta assicurandole che potrà continuare a vivere nella sua tenuta anche dopo il suo trasferimento: la madre di Betul in cambio di un’ingente somma di denaro, non ci penserà due volte a cedere la sua eredità ad Akkaya.

Demir non potrà che essere su tutte le furie, nell’istante in cui saprà del gesto della cugina, ma per il momento sarà impegnato con una questione più importante, l’uccisione improvvisa del suo scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin): quest’ultimo verrà freddato, dopo essersi rivelato una spia al servizio di Yilmaz e Fekeli.