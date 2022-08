È terminata l'esperienza di Stefano Oradei a Ballando con le Stelle. Il maestro di danza, su Instagram, ha spiegato a tutti i suoi follower che dopo 10 anni la sua avventura all'interno del dance show di Rai 1 è giunta al capolinea. Il 36enne ha rivelato di non essere riuscito a trovare un accordo con Milly Carlucci e con la produzione.

Le parole del maestro

La nuova edizione di Ballando con le Stelle partirà ad ottobre. Tra il cast dei ballerini professionisti, non ci sarà Stefano Oradei.

In un post, su Instagram, il ballerino professionista ha ricreato un collage con tutte le partner con cui ha ballato in questi anni all'interno del programma condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli.

Nella didascalia, il diretto interessato ha spiegato ai suoi fan che dopo 10 anni non farà più parte del cast: "Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly (Carlucci) e la produzione e...le combinazioni non funzionavano".

Tuttavia, il 36enne romano ha precisato di non nutrire alcun rancore nei confronti del programma. Al contrario, Stefano ha augurato a tutti i suoi colleghi un grande in bocca al lupo. Infine, Oradei ha fatto sapere che per lui sarà lo stesso un anno ricco di impegni internazionali tanto che spesso si ritroverà ad essere in giro per il mondo.

Ballando con le Stelle: il cast dei ballerini professionisti

Ballando con le Stelle si trova a dover salutare l'ennesimo "pezzo da novanta".

Il maestro di danza romano potrebbe non essere riuscito a trovare una soluzione adatta per il suo contratto o semplicemente potrebbe non aver trovato il giusto feeling con il concorrente da portare alla vittoria. Quest'anno il dance show dovrà dire addio anche ad altri volti amati: Vito Coppola (reduce della vittoria della scorsa edizione in coppia con Arisa) è stato scelto per Ballando con le Stelle in versione americana, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale invece hanno appeso gli scarpini al chiodo per una questione anagrafica.

Tuttavia, continueranno ad essere parte del programma nel ruolo di "giurati popolari" al fianco di Rossella Erra. In passato, il dance show di Rai 1 ha detto addio a Samantha Togni, Raimondo Todaro e Natalia Titova: la prima ha deciso di intraprendere la carriera di conduttrice mentre gli altri due si sono messi in gioco come coach ad Amici di Maria.

Tra i maestri professionisti che torneranno a Ballando con le Stelle, ci sono Veera Kinnunen e Angelo Madonia: la maestra di ballo si era fermata un anno per maternità mentre il maestro ha fatto parte del cast nella terza edizione. Tra le new entry nel programma, ci saranno cinque nuovi maestri di danza: Roly Maden, Moreno Porcu, Pasquale La Rocca, Simone Casulo e Simone Arena.