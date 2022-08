Stranger Things è una delle Serie TV Netflix più celebri di sempre. Mandato in onda per la prima volta nel 2016, è oggi una delle serie più viste al mondo. Recentemente è stata pubblicata la penultima stagione che ha suscitato tanta tensione e curiosità, ma pare che si parli già di una quinta e ultima stagione: nessuna fonte ufficiale ha annunciato una data precisa, ma diversi rumors diffondono informazioni sulla serie.

Di cosa parla Stranger Things 4?

La penultima stagione è stata pubblicata il 27 maggio del 2022, ma in molti sono riusciti a terminarla solo adesso.

In ogni caso, sono stati mandati in onda episodi davvero interessanti e pieni di colpi di scena: al liceo nascono sempre più tensioni, causate dalle misteriose minacce. Gli adulti riescono a riunirsi e ad avvicinarsi in Russia, invadendo la prigione e liberando Hopper. Vecna, infuriato, ha creato una crepa fra il Mondo Reale e il Sottosopra, causando tantissime vittime. Come annunciano i fratelli Duffer, la quarta stagione è stata studiata per tanto tempo in modo da essere perfettamente collegata alla quinta, tanti particolari non spiegati verranno quindi ripresi successivamente.

Quando esce Stranger Things 5?

Le riprese della stagione di cui si parla non sono ancora partite, perciò si dovrà attendere tanto tempo per vederla: sicuramente non prima della fine del 2023.

In ogni caso, gli sceneggiatori hanno promesso di essere più veloci nelle riprese: Stranger Things 4 è stato mandato in onda tre anni dopo la pubblicazione di Stranger Things 3, questa volta potrebbe passare un solo anno o poco più. Non sono state rilasciate particolari Anticipazioni Tv, se non durante la conclusione dell'ultimo episodio: la quinta stagiona sarà principalmente concentrata sul salvataggio della città di Hawkins, con l'obiettivo di proteggere il mondo intero.

Questo piano è stato reso difficile dalla battaglia avvenuta nella quarta stagione, che ha causato la rottura fra il Mondo Reale e il Sottosopra. Nei nuovi episodi vedremo se il gruppo sconfiggerà "Vecna, Henry e Uno". L'ultimo episodio mandato in onda ha chiaramente spiegato che la vicenda inizierà con un salto temporale in avanti, che mostrerà la crescita dei protagonisti.

Ross Duffer ha dichiarato questo passaggio "essenziale", in quanto i giovani non sarebbero fisicamente pronti per superare il tipo di battaglie previste, ma non ha specificato quanto esso sia lungo. Probabilmente si dovrà aspettare ancora un po' di tempo prima di ricevere ulteriori novità. La serie sarà comunque rilasciata su Netflix e sarà sicuramente strutturata allo stesso modo delle stagioni precedenti, ossia stessa lunghezza e stesso numero di episodi.

Quale sarà il cast di Stranger Things 5?

Gran parte dei personaggi che saranno presenti nella quinta stagione sono stati anticipati durante la fine della quarta. Molti hanno perso la vita durante le sfide contro Vecna. Eddie, ad esempio, ha sacrificato tutto ciò che aveva per dimostrare la sua lealtà, finendo attaccato dai pipistrelli del Sottosopra.

Max è stata ferita gravemente e risulta essere in coma. Undici invece è riuscita a salvarsi, nonostante si pensasse che fosse destinata a morire. Molti altri componenti della squadra sono rimasti in vita, ma altrettanti cattivi sono pronti a combattere contro di loro.