Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Seher non si farà alcun scrupolo nei confronti della povera Saniye e davanti a tutti annuncerà di aspettare un bambino da Gaffur. Per la donna sarà uno shock tremendo, che la porterà non solo ad avviare le pratiche per il divorzio, ma anche a domandare a Hünkar di licenziare Seher.

Yilmaz trova la lettera che gli ha scritto Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz, dopo tanto tempo, riuscirà finalmente a trovare la lettera che Züleyha gli ha scritto prima di tentare il suicidio, quella in cui gli rivela che Adnan è in realtà suo figlio.

La lettera, però, sarà tanto rovinata, quindi il giovane riuscirà a leggere a malapena una riga. Per tale ragione il segreto sulla reale paternità di Adnan continuerà a essere tale.

Intanto Saniye scoprirà che Gaffur vorrebbe assumere delle donne per i lavori agricoli nella tenuta dei Yaman, ma lo farà imponendo una sostanziale differenza rispetto alle assunzioni maschili: infatti alle donne proporrà uno stipendio pari alla metà di quello degli uomini. Ovviamente Saniye si arrabbierà e accuserà il marito di maschilismo.

La disperazione di Saniye

Questo, però, sarà l'ultimo dei problemi per Gaffur. Infatti tutti verranno a sapere che l'uomo ha una tresca con Seher, ma non solo. La donna urlerà davanti a tutti che il padre del suo bambino è Gaffur.

Saniye sarà sconvolta e chiederà a Hünkar di mandare via Seher dalla tenuta e in più deciderà di avviare le pratiche per il divorzio. La cosa che la ferirà di più, però, è che il marito è riuscito a concepire un bambino con un'altra donna, cosa che lei purtroppo non può dargli.

Quando Sermin verrà a conoscenza della futura paternità di Gaffur, sbeffeggerà la povera Saniye.

Gülten assisterà alla scena e perderà la staffe, al punto da sfiorare la rissa con Sermin. Ovviamente la giovane avrà un confronto anche con il fratello e lo rimprovererà per aver messo incinta la sua amante. Lo definirà "un essere spregevole", senza una morale e alcun rispetto per la moglie. Dall'altro lato Fadik attaccherà Seher, e la definirà una donna "spudorata" senza alcun rispetto per gli uomini delle altre.

Züleyha scopre di essere incinta

Nei prossimi episodi di Terra Amara anche Züleyha riceverà delle notizie inaspettate. La ragazza non si sentirà per niente bene, soffrirà di vertigini, una situazione che la porterà anche a perdere i sensi. Così deciderà di farsi visitare da un medico, scoprendo di essere incinta.

Dovrebbe essere una bella notizia, ma per Demir non sarà così. Infatti l'uomo penserà che la moglie l'abbia tradito, visto che lui è sterile e non può avere figli. Züleyha gli confermerà di essergli sempre stata fedele, ma lui ci crederà?