Manca ormai meno di un mese alla prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne e giorno dopo giorno emergono nuove indiscrezioni, ancora tutte da confermare, che riguardano la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Se sul versante del trono classico pare che la redazione abbia deciso di puntare sulla scelta di volti nuovi (finora è emerso il nome di Sofia e il riferimento a un milanese di 19 anni), sul versante del trono over ci sono succulenti rumor che sono stati lanciati da MondoTv24. Secondo il sito si prospetterebbero dei nuovi ruoli per tre dame del parterre femminile.

Gemma Galgani, Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna potrebbero godere di attenzioni "particolari".

Gemma e Pinuccia: cambio della guardia?

Cosa hanno in comune Gemma, Ida e Pinuccia? La risposta principale è che le tre donne sono dame del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, ma ad accomunarle è anche lo scontro con Tina Cipollari. Per anni Gemma e la vulcanica opinionista hanno animato lo studio del dating show, ma a quanto pare adesso per la dama torinese potrebbe essere giunto il momento di farsi un po' da parte. Mentre si vocifera della possibilità che Galgani possa entrare a far parte del cast del reality La Talpa, che quest'anno ritornerà sul piccolo schermo sotto la produzione di Maria De Filippi, pare che per lei si sia pensato a un ruolo più marginale per capire come andrebbe il programma anche in sua assenza.

A prendere il suo posto negli scontri con Tina sarebbe a questo punto proprio Pinuccia. Già durante la precedente stagione la dama di Vigevano aveva avuto non pochi battibecchi con la collega di Gianni Sperti. Il comportamento che Pinuccia ha avuto con Alessandro non è andato giù a Cipollari, che in più di un'occasione ha condotto la donna alle lacrime.

Così per le due donne si prospetterebbe un cambio della guardia anche se, qualora fosse confermato il tutto, bisognerebbe sapere come la dama reagirebbe agli attacchi a lungo termine. Avrebbe la stessa resistenza e arguzia di Gemma?

Ida divisa tra il ruolo di opinionista e la ricerca dell'amore

Nel frattempo anche per Ida Platano potrebbe esserci un ruolo di rilievo tra le dame.

Dopo essere stata al centro delle frecciatine, neanche troppo velate, di Tina, la dama bresciana, che di recente è stata protagonista di uno sfogo sui social per difendere il figlio dagli attacchi degli hater, potrebbe diventare "una opinionista in campo", pur restando nel parterre alla ricerca del vero amore. Infatti l'ennesimo avvicinamento con Riccardo Guarnieri è fallito sul finire dell'ultima stagione di Uomini e Donne, con tanto di scontro e urla al centro studio.

Però l'arrivo di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, nel parterre femminile potrebbe di nuovo mescolare le carte. Che Federica possa diventare una protagonista del trono over è tutt'oggi un'indiscrezione da confermare, ma il fatto che Riccardo abbia espresso interesse per lei è un dato di fatto. Chissà come reagirebbe Ida e se il ruolo da opinionista venisse acclarato. Insomma, tante supposizioni ma di certo si prospetta un'edizione scoppiettante.