Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta il tormentato e romantico amore fra la stilista Maja von Thalheim (Christina Arends) e la guardia forestale Florian Vogt (Arne Lobert). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 agosto 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'amore di Ariane per Robert, sulla preoccupazione di Erik per Florian, sulla volontà di quest'ultimo di non curarsi con le cure del dottor Berthold, sul viaggio di Maja a Monaco, sugli intrighi orditi da Christoph per conquistare Rosalie e sulla decisione di Robert di allontanarsi da Ariane.

Florian decide di non curarsi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Erik si rifiuterà di continuare ad aiutare Ariane a cercare di conquistare Robert. Nonostante ciò, Ariane non riuscirà ad evitare di voler rimanere il più vicino possibile a Saalfeld, di cui ormai è perdutamente innamorata. Più tardi, Erik rimarrà sconvolto nello scoprire che Florian non assumerà l'antibiotico del professor Berthold ma del semplice placebo. Hannes lo verrà a sapere e si arrabbierà con lo studioso, riuscendo a sistemare la situazione. Nonostante ciò, Erik non riuscirà ad accettare l'idea che il fratello rifiuti di prendere l'antibiotico che potrebbe salvargli la vita. Più tardi, quest'ultimo verrà a sapere che Maja non vorrebbe recarsi a Monaco per un colloquio di lavoro perché troppo preoccupata per lui.

A quel punto, Vogt le mentirà, facendole credere che riceverà il medicinale. Saputo ciò, la giovane si preparerà a partire ma verrà fermata da Erik.

Robert allontana Ariane

Nel tentativo di fare colpo su Rosalie, Christoph chiederà ai Sonnbichler di giocare nuovamente con loro e perdere di proposito. Dopo aver vinto, Christoph chiederà alla Engel di recarsi insieme a lui a Parigi in cambio dell'estinzione di tutti i suoi debiti.

La donna rifiuterà inizialmente per poi decidere di accettare dopo aver riflettuto sulle difficoltà economiche del caffe Liebling. Gerry rimarrà sconvolto nello scoprire la richiesta di Christoph ai Sonnbichler e deciderà di affrontare l'albergatore pubblicamente. Shirin, Alfons ed Hildegard rimarranno piacevolmente colpiti dal coraggio del giovane anche se quest'ultimo pagherà a caro prezzo la sua iniziativa.

Robert intuirà che Cornelia ultimamente è sempre più insicura e chiederà ad Ariane di allontanarsi da lui. Per tenere nascosti i suoi sentimenti, Ariane sarà costretta ad accettare le condizioni di Saalfeld.