Nuovo appuntamento con le notizie su Terra Amara, lo sceneggiato in onda su Canale 5.

La trama del nuovo episodio che sarà in onda il 23 agosto su Canale 5 segnala che Zuleyha Altun si dispererà per la strana scomparsa di suo figlio Adnan. Il dottor Sabahattin Arcan, invece, lascerà la tenuta dopo aver chiesto il divorzio a Sermin.

Terra Amara: anticipazioni episodio martedì 23 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il nuovo episodio che i telespettatori avranno modo di seguire martedì 23 agosto dalle ore 14:45 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano grandi novità.

In dettaglio, ci saranno nuovi problemi per Hunkar dopo essere stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco da parte di Yilmaz. La matrona, infatti, avrà un brutto malessere dopo essere stata dimessa dalla struttura ospedaliera dov'era ricoverata per i postumi di un'operazione chirurgica. Il dottor Sabahattin, a questo punto, richiederà il suo nuovo ricovero dopo il sopraggiungere di nuove complicazione.

In seguito, l'uomo avrà un confronto diretto con l'ex moglie. Sarà in questo frangente che Sermin scoprirà che Sabahattin ha avviato le pratiche del divorzio in seguito al sopraggiungere d'incomprensioni insuperabili.

Zuleyha disperata per la scomparsa di suo figlio

Nel nuovo episodio di Terra Amara, che sarà trasmesso il 23 agosto in prima visione assoluta su Canale 5, la notizia del nuovo ricovero dell'arcigna Hunkar correrà veloce come la luce nel piccolo paese di Adana.

Demir (Murat Ünalmış), avvisato dai dipendenti delle cagionevoli condizioni della madre, si metterà subito in auto per raggiungere al più presto l'ospedale per stare al suo fianco. Inoltre, il giovane Yaman riporterà Zuleyha (Hilal Altınbilek) alla tenuta. Qui la protagonista cercherà disperatamente suo figlio Adnan che sembrerà essere scomparso nel nulla.

Tutti i dipendenti, infatti, non riusciranno a dare ad Altun una spiegazione alla scomparsa del piccolo. Per questa ragione, la giovane rimarrà seduta di fronte alla porta della fattoria per ore.

Il dottor Sabahattin lascia il tetto coniugale

Allo stesso tempo, il dottor Sabahattin prenderà una decisione assai drastica per la sua vita.

L'uomo, infatti, deciderà di lasciare il tetto coniugale oltre a chiedere il divorzio alla consorte Sermin. Intanto la donna verrà raggiunta da una telefonata da parte di Veli dopo aver scoperto la partenza di suo marito.