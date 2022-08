Un nuovo dramma sarà presente a Terra Amara, lo sceneggiato turco che sta spopolando in questo momento in Italia. Le anticipazioni della terza stagione evidenziano che Hunkar Yaman verrà uccisa pochi giorni prima di contrarre matrimonio con Ali Fekeli.

Terra Amara: Hunkar in procinto di sposare Fekeli

Le trame di Terra Amara, inerenti alle future puntate trasmesse prossimamente in Italia raccontano che Cukurova sarà devastata da una grave disgrazia.

Tutto coinciderà con la decisione di Hunkar di diventare la moglie di Fekeli dopo aver ricevuto il nullaosta da parte dei suoi famigliari.

La darklady avrà intenzione di invitare tutti i suoi amici e famigliari più stretti in quanto non vorrà più tenere segreta la sua storia d'amore con il padrino di Yilmaz. Purtroppo le nozze non verranno mai celebrate.

In pratica, la mamma di Demir assolverà un detective privato, che apprenderà che Behice è molto pericolosa. L'uomo, infatti, la informerà che ha ucciso i suoi consorti per mettere le mani sul loro patrimonio. Per questo motivo, Yaman senior avrà intenzione di denunciarla alla polizia. Una decisione, che purtroppo cadrà miseramente nel vuoto visto che andrà incontro ad un infausto destino.

Behice pugna la matrona, che muore poco dopo

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Behice si rivelerà più pericolosa del previsto quando impugnerà un pugnale per dirigersi contro Hunkar con intenzioni bellicose.

Purtroppo, la nonna di Adnan morirà in seguito alla grave ferita ricevuta dalla zia di Mujgan.

Nel frattempo alla fattoria ci sarà molta ansia per la mancanza di notizie da parte della matriarca. Demir, a questo punto, chiederà aiuto ai suoi scagnozzi per rintracciare l'amata mamma. A tal proposito, Yaman senior verrà ritrovata esanime tra i rovi.

Qui, il figlio disperato abbraccerà Hunkar per l'ultima volta per poi dirigersi alla fattoria per trovare consolazione dalla moglie.

Ali piange la perdita della sua promessa sposa

Nel contempo, tutta Adana sarà raggiunta dalla notizia dell'incidente mortale accorso ad Hunkar. A tal proposito, Saniye e suo marito appariranno molto provati in quanto la ritenevano non solo una padrona ma una madre.

Anche Fekeli apparirà disperato, tanto da correre sul luogo del delitto dove si lascerà andare ad un piano disperato davanti al corpo della sua promessa sposa morta. In questo delicato momento, Ali ripenserà al destino che anche questa volta è stato molto crudele nei suoi confronti. Un dolore, che porterà il padrino di Yilmaz ad avvicinarsi a Demir (Murat Ünalmış).

La dottoressa Mujgan, invece, inizierà a sospettare che sua zia sia coinvolta nella tragica fine della matrona.