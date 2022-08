Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir sarà protagonista di uno "scandalo". Infatti trascorrerà la notte con Seher, ma in realtà quando lo farà non farà non sarà capisce di intendere e di volere a causa dell'alcol. Infatti la ragazza approfitterà del fatto che l'uomo sia ubriaco e che l'abbia scambiata per Züleyha. Solo che, trascorsa la notte, Seher mentirà a Hünkar dicendole che è stato Demir a costringerla a stare con lui.

Demir si ubriaca

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir deciderà di dormire fuori insieme al cugino Erçüment e lo porterà in una delle case di proprietà della famiglia.

Deciderà di portare con sé anche alcune delle domestiche, tra cui Seher. I due ceneranno insieme e brinderanno con qualche bicchiere di troppo. Erçüment andrà a dormire, mentre Demir si ubriacherà e si addormenterà sulla sedia.

A trovarlo in queste condizioni sarà Seher, che deciderà di portarlo all'interno della casa nella sua stanza. Demir sarà talmente ubriaco che scambierà la domestica per Züleyha e le chiederà disperatamente di amarlo allo stesso modo in cui lui ama lei. Seher, invece di mettere a dormire Yaman, approfitterà della situazione.

Le accuse di abuso di Seher

Il giorno seguente Demir si sveglierà e troverà nel letto, al suo fianco, Seher svestita. In realtà non avranno fatto nulla, lei glielo farà solo credere.

La ragazza fingerà di vergognarsi e urlerà che è stato lui a costringerla a trascorrere una notte di passione insieme a lui. Racconterà questa versione anche a Hünkar, che le chiederà di tacere su quello che è successo, a meno che non voglia perdere il lavoro.

Ci saranno altri problemi in vista per Demir infatti, sempre attraverso Hünkar, scoprirà che alcuni uomini d'affari di Çukurova stanno cercando di danneggiare la sua immagine.

Infatti l'accuseranno di aver fatto cacciare alcuni operai dal pantano. Lui ovviamente proverà sistemare le cose e insieme a Gaffur andrà dagli operai, e gli regalerà dei sacchi pieni di cibo e bevande.

Erçüment cerca di violentare Gülten

Züleyha, invece, sarà molto preoccupata: la lettera in cui ha scritto a Yilmaz che in realtà Adnan è suo figlio non si trova più.

A questo punto visto come sono andate le cose (la lettera è stata scritta prima del tentato suicidio della ragazza) non è sicura di volere che la missiva venga recapitata al suo ex, perché sa che potrebbe scatenare il finimondo.

Erçüment, intanto, sarà sempre ossessionato da Gülten. Un giorno la vedrà andare via dalla fattoria degli Yaman e la seguirà. La troverà da sola vicino al fiume e proverà ad abusare di lei. La getterà a terra strappandole il vestito, ma fortunatamente interverrà Yilmaz, che colpirà Erçüment con tutte le sue forze. Quest'ultimo si difenderà sparando un colpo contro Yilmaz, che lo lascerà privo di sensi, il tutto davanti agli occhi di Hünkar.