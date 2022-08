L'appuntamento con Terra Amara prosegue con successo su Canale 5 e, le anticipazioni turche delle prossime puntate, rivelano che per Demir arriverà il momento di affrontare un nuovo difficilissimo momento.

La sua relazione clandestina con Umit, ai danni di Zuleyha, verrà a galla e per lui non sarà affatto semplice riuscire a gestire nel migliore dei modi la questione, dato che sua moglie deciderà di scappare via e di far perdere le sue tracce per sempre, delusa e amareggiata dal suo comportamento.

Zuleyha scopre l'infedeltà del marito: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Umit dopo la caduta dalle scale, ammetterà che non è stato Demir a farle del male.

La donna ha soltanto mentito per punire l'uomo col quale aveva sperato e sognato di poter trascorrere il resto della sua vita anche se, alla fine, Demir ha scelto di tornare di nuovo al fianco di sua moglie Zuleyha, ignara fino a quel momento della tresca clandestina di suo marito.

Di conseguenza, dopo la confessione di Umit, il ricco proprietario terriero potrà finalmente uscire dal carcere e tornare alla sua vita di sempre.

Zuleyha pronta a fuggire via con i figli: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Peccato, però, che nel momento in cui tornerà a casa, si ritroverà a dover fare i conti con una situazione del tutto inaspettata.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha ha organizzato, nei minimi dettagli, il suo piano di fuga dalla città assieme ai figli.

La donna si è fatta procurare dei documenti falsi, con i quali intende lasciare la città per poter arrivare in Europa. Il suo scopo sarà quello di chiedere il divorzio per adulterio e, in questo modo, mettere definitivamente la parola fine al suo matrimonio con Demir, che le ha causato fin troppe sofferenze.

Demir prega Zuleyha di non partire: anticipazioni Terra Amara

Tuttavia, i piani di Zuleyha verranno smascherati da Sevda: dopo aver scoperto la verità su quello che ha intenzione di fare assieme ai suoi figli, deciderà di informare immediatamente Demir.

A quel punto, Yaman arriverà in fretta e furia al palazzo per provare a fermare sua moglie, ma è già troppo tardi. La donna è già partita per il porto assieme ai bambini e, così, deciderà di raggiungerla.

Le anticipazioni turche della soap Terra Amara rivelano che Demir si precipiterà frettolosamente presso il porto, dove la nave sta per salpare.

L'uomo implorerà Zuleyha di non partire e di non lasciarlo da solo: peccato, però, che le sue preghiere verranno letteralmente ignorate dalla donna, la quale andrà avanti per la sua strada.