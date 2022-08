Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir rischierà di morire per salvare il piccolo Adnan. L'uomo, infatti, metterà a rischio la sua vita pur di proteggere l'erede della famiglia Yaman e sua moglie.

La terra frana e sotterra Demir

Tutto avrà inizio quando i coniugi Yaman saliranno in macchina per raggiungere lo chalet di Cengaver e sua moglie per trascorrere qualche giorno in montagna insieme a loro.

Durante il viaggio, l'imprenditore temerà di aver bucato una gomma e si fermerà per controllare. Una volta sceso dall'auto, si renderà conto che i suoi dubbi sono fondati e così chiederà a Zuleyha di passargli tutta l'attrezzatura per cambiare la gomma. Tra gli arnesi a portata di mano, mancherà quello necessario alla sostituzione e così i due coniugi saranno indecisi su che fare, visto che sono bloccati su una strada di montagna.

Non faranno in tempo a cercare una soluzione, che dall'alto della montagna si sentirà un forte rumore e a seguire si vedrà della breccia cadere giù, Demir farà giusto in tempo a passare il figlio alla moglie, che verrà letteralmente sommerso dalla terra. Zuleyha, presa dal panico, non saprà cosa fare e chiederà al marito di non perdere le speranze.

Poi si incamminerà per la strada e, appena vedrà un trattore arrivare, lo fermerà e gli chiederà di portarla alla tenuta.

Lì avvertirà la suocera, Gaffur e tutti i presenti, così Demir verrà portato d'urgenza in ospedale dove subirà una delicatissima operazione che per fortuna supererà con successo, eseguita da parte del papà di Mujgan, la nuova dottoressa arrivata ad Adana da Istanbul.

L'imprenditore giorno dopo giorno comincerà a stare meglio e sentirà sempre più vicina la presenza di Zuleyha, a lui riconoscente per aver salvato la vita al piccolo Adnan.

A tal proposito l'ex sarta parlerà con Sabahattin e gli dirà di non voler far più recapitare la lettera che aveva scritto per Yilmaz e in cui gli aveva rivelato tutta la verità sul matrimonio con Demir e sulla paternità di suo figlio.

Una decisione molto sofferta, ma che confermerà bruciando la missiva.

Demir a cena con la moglie, Yilmaz con Mujgan

Intanto Yilmaz avrà deciso di voltare pagina e, dopo aver detto a Zuleyha di volerla dimenticare, si dirà pronto per iniziare una nuova relazione sentimentale. Il figlioccio di Fekeli, infatti, comincerà a nutrire un particolare interesse per la dottoressa Mujgan, tanto da decidere di invitarla a cena e raccontarle una parte importante del suo passato. Nello stesso ristorante in cui però andranno a mangiare Akkaya e il medico, entreranno a loro insaputa anche Demir e Zuleyha, pronti a unirsi al tavolo insieme ad alcuni amici.

Appena Altun vedrà il suo ex in compagnia di un'altra donna, comincerà a sentirsi male e chiederà al marito di portarla via. Un desiderio che l'imprenditore soddisferà subito pur capendo che il motivo del malessere di sua moglie ha un solo nome: Yilmaz Akkaya.