Terra Amara continua ad appassionare anche i telespettatori italiani dopo aver conquistato il pubblico di Turchia e Spagna e secondo le anticipazioni presto ci saranno nuovi colpi di scena per i protagonisti. Zuleyha sarà sempre più stanca della prigionia in cui è costretta a vivere e penserà di scappare dalla tenuta, ma Demir riuscirà a fermarla. In primo piano, inoltre, ci sarà anche Hunkar che dopo anni incontrerà Fekeli, l'uomo che amava e che credeva morto. I due parleranno della situazione in paese dopo un lungo periodo di silenzio.

Hunkar proverà a salvare il matrimonio di Demir: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia rivelano che Zuleyha sarà sempre più infelice con Demir e penserà nuovamente di scappare dalla tenuta. La giovane donna, tuttavia, si ritroverà a dover far i conti con suo marito che scoprirà i suoi piani e la tratterrà, perdendo totalmente la fiducia che aveva in lei e portandole via il bambino. Nel frattempo, Hunkar penserà di far tornare il sereno in famiglia provando a parlare con Yilmaz per evitare ulteriori scontri tra suo figlio e il suo nemico. La donna sarà molto sorpresa quando si troverà faccia a faccia con Fekeli, il grande amore della sua vita che per anni aveva creduto morto.

Una grande emozione coinvolgerà entrambi i protagonisti che dopo molto tempo torneranno a guardarsi negli occhi.

Yilmaz chiuderà con Zuleyha: anticipazioni puntate Turchia

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Terra Amara provenienti dagli episodi turchi, proseguirà l'ascesa di Yilmaz ad Adana e questo farà infuriare Demir e Cengaver.

L'ennesimo scontro tra Yaman e Akkaya, tuttavia, porterà all'esasperazione Zuleyha che urlerà ai due uomini di mettere fine ai loro litigi e dopo questa discussione accadrà qualcosa che spiazzerà tutti, perché Yilmaz scomparirà nel nulla. Fekeli farà cercare il suo figlioccio ovunque dai suoi uomini, tanto che alla fine deciderà di assaltare la villa di Demir, certo che l'uomo sia coinvolto nella sparizione.

Hunkar e Fekeli avranno modo di parlare per la prima volta dopo molti anni e proveranno a chiarire i dubbi che per tanto tempo li hanno accompagnati. Lo scontro tra Yilmaz e Demir proseguirà anche per le elezioni del presidente della Camera, dell'Industria un evento che terrà tutti in tensione, ma alla fine ad avere la meglio sarà il signor Yaman che deluso penserà con Fekeli a come sconfiggere una volta per tutte il suo nemico e la sua potente famiglia. "Non c'è più nessuno che si chiami Zuleyha per me", sono le parole molto dure che l'uomo pronuncerà e che segneranno un momento cruciale nella storia.