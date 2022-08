Gulten sarà protagonista delle vicende di Terra Amara negli episodi che andranno in onda dal 22 al 26 agosto. La giovane, come si evince dalle anticipazioni, nel momento in cui scoprirà che il fratello l'ha promessa in sposa ad un uomo anziano, tenterà di togliersi la vita.

Tuttavia, Yilmaz messo in allarme da Nazire, la salverà e le darà protezione. Nel frattempo, Zuleyha si vedrà costretta a sottostare all'ordine di Demir e dirà ad Yilmaz di aver sposato l'uomo per affetto mentre Sabahattin lascerà la tenuta dopo aver deciso di divorziare da Sermin.

Terra Amara, trame 22-26 agosto: Zuleyha minaccia di uccidersi

Sermin e Fusen si lasceranno convincere da Veli e gli presteranno del denaro affinché possa aprire il suo ufficio. L'uomo, però, andrà a giocare d'azzardo e perderà l'intera somma. Nel frattempo, Fekeli e Yilmaz verranno a sapere che Hunkar è stata dimessa dall'ospedale. Inoltre, Akkaya riferirà al padrino che Gaffur ha rinchiuso Gulten in un porcile. Poco dopo, Cengaver esprimerà il suo rammarico a Demir per aver rinchiuso Zuleyha e Hunkar lo convincerà a liberarla. La giovane, appena liberata, penserà di prenderà il bambino, un po' di soldi e dei gioielli e fuggire ad Istanbul da Naime, ma Demir lo scoprirà e la farà bloccare dai gendarmi.

Subito dopo, tenterà di portarle via il piccolo e lei, come rivelano le anticipazioni Terra Amara riguardanti le puntate in onda dal 22 al 26 agosto, minaccerà di uccidersi.

Più tardi, Yilmaz porterà gli abitanti delle baracche a lavorare per lui mentre Hunkar avrà delle complicanze post operatorie e dovrà essere nuovamente ricoverata.

Intanto, Sabahattin dirà a Sermin di aver chiesto il divorzio e lascerà sia lei che la villa. La donna, una volta scoperto che il marito ha davvero lasciato casa, penserà al da farsi, ma sarà distratta da una chiamata di Veli. Poco dopo, Demir riporterà Zuleyha alla villa e poi, saputo che la madre è in ospedale andrà da lei.

Nel frattempo, Altun cercherà disperatamente Adnan, ma nessuno saprà dove sia il bambino e lei in preda alla disperazione totale resterà seduta davanti alla porta della villa per ore.

Terra Amara, spoiler 22-26 agosto: Gaffur vuole far sposare Gulten con un anziano

Saniye dirà a Gaffur di essere incinta mentre Demir parlerà con Zuleyha nel tentativo di capire per quale motivo si comporta in tal modo, ma lei vorrà soltanto il suo bambino. Nel frattempo, all'azienda di Yilmaz arriveranno macchinari innovativi che renderanno l'azienda più competitiva. Poco dopo, Hunkar si recherà da Akkaya e cercherà di convincerlo ad andare via da Cukurova dicendogli che Zuleyha è felice insieme a suo figlio. Il giovane però, non le crederà.

Intanto, Zuleyha non farà altro che chiedere disperatamente dove sia suo figlio, ma Hunkar non farà nulla per aiutarla dopo che lei ha tentato la fuga. Più tardi, Sermin andrà ad un appuntamento con Veli, il quale riuscirà con un complice a farsi dare dell'altro denaro da lei.

Nel frattempo, Demir farà fatica a sopportare l'ascesa di Yilmaz nel mondo imprenditoriale e soprattutto il fatto che abbia consensi praticamente ovunque. Poco dopo, il postino porterà i documenti del divorzio tra Sabahattin e Sermin alla villa e a consegnarli a Hunkar sarà Fadik, la quale le dirà che il motivo del divorzio è la relazione tra il medico e Gulten. La signora Yaman rimarrà scioccata. In seguito Fadik farà la stessa confessione a Sermin.

Gaffur non appena verrà a sapere ciò, si arrabbierà con la sorella per aver disonorato la loro famiglia e la prometterà in sposa ad Abdi, un uomo molto più grande di lei.

Gulten tenta di togliersi la vita

Hunkar fingerà soltanto di essere scioccata dalla rivelazione di Fadik. La donna, infatti, sa perfettamente che gli incontri tra Gulten e Sabahattin non hanno nulla a che vedere con una relazione romantica e che avvengono solo per prestare aiuto ad Yilmaz. Nel frattempo, Zuleyha, come segnalano le trame delle prossime puntate di Terra Amara, sarà sempre più stanca e provata per la lontananza forzata dal figlioletto mentre Demir nutrirà dubbi sul rapporto tra Yilmaz e Fekeli. Poco dopo, Gulten verrà a sapere che Gaffur le ha combinato un matrimonio con un uomo più vecchio di lei e non volendo più sottostare alle sue prepotenze, scapperà e tenterà di togliersi la vita.

Tuttavia, Yilmaz messo in allerta da Nazire, la salverà e poi andrà a parlare con Gaffur per dirgli che da quel momento in poi, la ragazza sarà protetta da lui e non dovrà mai più azzardarsi a farle del male. Intanto, Demir, per capire se Zuleyha è leale nei suoi confronti, le proporrà un piano per incastrare Yilmaz. La giovane incontrerà l'uomo che ama realmente per chiarirsi con lui e gli dirà che ha sposato Yaman per affetto e non per il denaro come lui crede e che nel caso in cui fosse tornata ad Istanbul, Veli avrebbe potuto venderla nuovamente.