Cambio programmazione per Terra Amara e Un altro domani nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Le novità riguarderanno la messa in onda del prossimo lunedì 15 agosto 2022.

Per la giornata di Ferragosto, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche e a farne le spese saranno proprio le due nuove soap che hanno debuttato questa estate in tv, ottenendo fin dal primo momento un buon riscontro auditel.

Mediaset, cambio programmazione il 15 agosto per Terra Amara e Un altro domani

Nel dettaglio, il cambio programmazione del prossimo 15 agosto 2022, interesserà la messa in onda di Terra Amara e Un altro domani.

Le due soap, che stanno occupando la fascia oraria che va dalle 14:40 alle 16:40 circa, non saranno trasmesse nella giornata di Ferragosto.

Eccezionalmente per quel lunedì pomeriggio, i due appuntamenti con la soap turca e quella spagnola, non saranno in onda nella consueta fascia oraria.

Un turno di stop messo in atto per evitare che, gli spettatori, possano perdersi le nuove puntate delle due soap opera in questa giornata di festa, in cui milioni di Italiani non saranno davanti al televisore.

Ecco quando tornano Terra Amara e Un altro domani su Canale 5

I fan delle due nuove soap estive Mediaset però, possono stare comunque tranquilli perché la pausa non durerà a lungo.

Dal 16 agosto, infatti, entrambe torneranno in onda regolarmente in prima visione assoluta su Canale 5, nel consueto slot orario che stanno occupando con successo.

Per la giornata di lunedì 15 agosto, invece, è confermato un singolo episodio della soap Beautiful che sarà trasmessa come sempre alle 13:40 circa e poi, a seguire, ci sarà spazio per un doppio appuntamento con la fiction spagnola Grand Hotel, in attesa del consueto film d'amore delle 16:40.

Intanto, in queste settimane, continuano gli ottimi ascolti delle due soap nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Volano gli ascolti di Terra Amara nel pomeriggio estivo di Canale 5

Quella che sta conquistando maggiormente il gradimento del pubblico è la soap turca: le vicende di Yilmaz, Zuleyha e Demir stanno appassionando una media sempre più alta di spettatori e, proprio la puntata del 4 agosto, ha segnato il record assoluto.

La soap, grazie anche all'ottimo traino di Beautiful, ha superato per la prima volta la soglia dei due milioni di spettatori in daytime, riuscendo a totalizzare più del 23% di share.

Buoni ascolti, a seguire, anche per la nuova soap spagnola con protagoniste Carmen e sua nipote Julia, ha sfiorato il muro di 1,5 milioni di fedelissimi, riuscendo a conquistare una soglia di circa il 20% di share nel daytime pomeridiano Mediaset.