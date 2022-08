Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", trasmessa ogni giorno della settimana con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a sabato 13 agosto, Hope seppur titubante alla fine deciderà di restare al fianco del marito.

Inoltre Paris ascolterà una conversazione tra Quinn e Shauna e scoprirà che Fuller ha passato la notte insieme a Carter, mentre proprio lo Walton chiederà a Zoe di diventare sua moglie.

La polizia trattiene sia Liam che Bill

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dall'8 al 13 agosto, Bill spiegherà a Baker tutto quello che è successo per far sì che il quadro indiziario di Liam possa essere alleggerito.

Le forze di polizia decideranno di trattenere in carcere entrambi gli Spencer. [VIDEO] Intanto Justin si è reso che è difficile trovare una soluzione per evitare il carcere e sarà preoccupato per tutti e due. Inoltre Hope sarà altamente in preda alla collera con Liam, ma deciderà di restare al suo fianco.

Carter fa la proposta di matrimonio a Zoe

Secondo le anticipazioni televisive fino al 13 agosto, Brooke rivelerà a Ridge, Steffy e Thomas chi ha tolto la vita a Vinny. Il giovane Forrester ne resterà sconvolto. Intanto Eric sarà convinto che Carter è stato insieme a Shauna. Quest'ultima si troverà in forte difficoltà, anche perchè Flo la inviterà ripetutamente davanti a Paris a confermare che tutto sia vero.

Shauna ammetterà che ogni cosa corrisponde a verità, ma la figlia sarà meravigliata. Inoltre Zoe esporrà a Carter la sua felicità nell'essere tornati insieme, anche se ha paura che lui possa ancora essere interessato a Shauna. L'uomo però la rassicurerà e le ribadirà totale fedeltà.

Nel frattempo Fulton senior dirà a Quinn che non ha alcun intenzione di raccontare bugie a Flo, ma Fuller le risponderà che il segreto deve essere mantenuto.

Paris però ascolterà la conversazione tra le due donne ed apprenderà che è Quinn la donna di Carter. La ragazza sarà propensa a svelare quanto scoperto, ma Shauna proverà a farle cambiare idea. In tutto questo Eric e Quinn trascorreranno la notte insieme, ma la donna non saprà le ultime novità e che la nuova serenità ritrovata potrebbe essere messa in pericolo.

Tra le altre cose, Carter chiederà a Zoe di diventare sua moglie.

Wyatt dubita che è stata l'auto di Liam ad investire Vinny

In base agli spoiler della prossima settimana, Shauna riuscirà a raccontare a Quinn che Paris ha scoperto la verità e che ora è andata a dire tutto a Zoe. Una chiamata improvvisa però farà allontanare Zoe dalla stanza. Intanto Quinn vorrà salvare il proprio matrimonio a tutti i costi ed inviterà Paris a stare zitta. Infine Wyatt e Flo discuteranno di Liam e Bill. Il ragazzo manifesterà le proprie perplessità sul fatto che è stato Liam ad investire Vinny.