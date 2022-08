La soap opera turca Terra Amara prosegue la propria messa in onda italiana. Nel corso degli episodi della prima e seconda stagione, in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, le strade di Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun si separeranno. Il giovane e sfortunato ex detenuto si lascerà alle spalle la passata storia d’amore con la sua promessa sposa, convolando a nozze con Müjgan Hekimoğlu.

L’altra protagonista dello sceneggiato invece finirà dietro le sbarre del carcere con la grave accusa di omicidio, dopo aver tentato di uccidere con le sue stesse mani il marito Demir Yaman.

Terra amara, cosa è già andato in onda

Nelle puntate già andate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, i due protagonisti principali Zuleyha e Yilmaz per poter vivere in tranquillità si sono visti costretti a fuggire da Istanbul. L'uomo ha anche dovuto macchiarsi le mani di sangue per proteggere la sua amata, venduta dal perfido fratellastro Veli in cambio di denaro per saldare dei debiti di gioco. I due innamorati sono andati a Cukurova e sin da subito hanno trovato lavoro nella tenuta di Hunkar e Demir Yaman. Quest’ultimo si è preso una cotta per Zuleyha, mentre la madre Hunkar è finita in carcere Yilmaz con l'accusa di omicidio. A questo punto Zuleyha si è vista costretta a convolare a nozze con Demir, in cambio della salvezza del suo amato.

Durante la detenzione in carcere Yilmaz ha fatto la conoscenza di Ali Rahmet Fekeli, il vecchio amore di Hunkar, in prigione da vent’anni dopo essere stato considerato l'assassino di Adnan Yaman, il marito della donna. Appena scoperto di avere lo stesso nemico i due detenuti si sono alleati, successivamente sono stati scarcerati.

Nel frattempo Zuleyha ha messo al mondo il piccolo Adnan, facendo credere a Demir di essere il padre, a seguito di una minaccia di Hunkar.

Anticipazioni turche sulle prossime puntate di Terra amara

Dalle anticipazioni turche si evince che successivamente Hunkar farà uccidere Veli, il fratellastro di Zuleyha, dopodiché ci sarà un riavvicinamento tra lei e Fekeli, il quale sarà deciso a far finire in carcere Demir.

Yilmaz dopo vari tentativi per ricongiungersi con Zuleyha invece mollerà la presa, dato che deciderà di convolare a nozze con Mujgan Hekimoglu. A seguito del lieto evento, Akkaya rimarrà sconvolto quando verrà a sapere che in realtà Zuleyha ha sposato Demir sotto ricatto.

Yilmaz scatenerà tutta la propria rabbia contro Hunkar, ma a evitare il peggio ci penserà Fekeli, che per proteggere la sua amata finirà in ospedale d’urgenza a causa di uno sparo ricevuto dall’ex compagno di cella. Fortunatamente il padrino di Yilmaz scamperà alla morte dopo le cure dei medici, invece Zuleyha e Mujgan entreranno in travaglio: la prima metterà al mondo Leyla, mentre la moglie di Akkaya il piccolo Karem. In seguito Demir - stufo della moglie - dopo aver tentato di separarla dai figli, oltre a rapirla abuserà di lei: la donna dopo essersi data alla fuga si nasconderà nella tenuta di Fekeli, in cui ci sarà anche Yilmaz.

Quest’ultimo non si troverà in una bella situazione, poiché sua moglie Mujgan tenterà il suicidio: a salvare la donna sarà zia Behice. Zuleyha invece la farà pagare al marito, ferendolo con un’arma da fuoco: a causa di tale azione la fanciulla verrà arrestata.

Mentre Demir sarà fuori pericolo di vita, Zuleyha ritroverà Behice in ospedale che tenterà di ucciderla con una siringa.

Infine in città arriverà Fikret Fekeli, figlio illegittimo di Adnan Yaman e nipote di Fekeli. Egli è intenzionato ad attuare la propria vendetta contro Hunkar e Demir, intanto Zuleyha appena tornerà in libertà verrà minacciata da Mujgan, che le punterà una pistola contro.