La soap opera turca Terra amara, ambientata negli anni Settanta e in onda nel pomeriggio di Canale 5, continua a riservare colpi di scena.

Nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo nelle prossime settimane, emergerà un nuovo dettaglio sull’uccisione di Adnan Yaman. Questa volta a scoprire la verità sarà Hunkar (Vahide Perçin), che avrà la conferma che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non ha affatto ucciso a sangue freddo il marito. La darkalady apprenderà di essere stata ingannata dal figlio Demir (Murat Ünalmış), poiché c’era il suo zampino con l’arresto del suo vecchio amore.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir invita Ali Riza a sparire in cambio di denaro

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, dicono che si tornerà a parlare dell’assassinio di Adnan, il padre di Demir.

In particolare un ex operaio di Yaman prima di esalare l’ultimo respiro vorrà parlare con Hunkar e avrà soltanto il tempo di chiederle scusa per non essere stato sincero sulla morte del suo defunto marito. Ad aprire gli occhi alla darklady sarà Ali Rahmet, dicendole che è stata ingannata sulla dinamica del decesso di Yaman Senior.

A questo punto Hunkar, decisa ad arrivare alla verità, chiederà a Gaffur di cercare il terzo testimone Ali Riza: a mettersi alla ricerca di quest’ultimo ci penserà Demir, servendosi della complicità del suo scagnozzo Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin) che si rivelerà essere una spia di Fekeli.

Demir sarà furioso quando scoprirà - grazie a Gaffur - che Sait gli ha nascosto di aver rintracciato Ali Riza. A questo punto il capomastro su ordine del suo padrone, farà credere a Hunkar che il terzo testimone non vive più nel luogo in cui si era trasferito qualche anno prima: grazie a tale menzogna, Demir contatterà Ali Riza e lo inviterà a sparire dalla circolazione in cambio di denaro dopo avergli detto che Fekeli è deciso a farlo fuori.

Yaman viene arrestato, Hunkar apprende che Fekeli ha agito per legittima difesa in passato

Successivamente Yaman finirà in carcere con l’accusa di aver ucciso Sait, e Hunkar mentre farà il possibile per far liberare il figlio apprenderà tramite Gaffur che Demir gli aveva detto di nasconderle di aver rintracciato Ali Riza. La suocera di Zuleyha grazie al capomastro rintraccerà il terzo testimone mentre sarà in procinto di scappare: il diretto interessato rivelerà a Hunkar che vent’anni prima aveva fatto credere, in presenza del giudice, che suo marito fosse disarmato quando Fekeli ha sparato.

Ali Riza inoltre sottolineerà alla signora Yaman di essere stato costretto a mentire su ordine di suo figlio: Hunkar quindi sarà al corrente della falsa versione raccontata al fine di far finire in prigione Fekeli, in quanto lui in realtà aveva agito per difendersi.