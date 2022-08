Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera turca Terra amara, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Dagli spoiler si evince che a pagarne le spese di uno scontro a fuoco tra i due rivali Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) sarà Hunkar (Vahide Perçin). Quest’ultima verrà ferita gravemente dall’ex detenuto, quando lo stesso nel tentativo di impedire al nemico di ucciderlo la colpirà in pieno petto.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha si fa perdonare dal marito Demir

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia su ciò che accadrà nei nuovi episodi di Terra Amara, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, raccontano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) rimarrà sconvolta quando scoprirà che in realtà Yilmaz non ha perso la vita in un incendio scoppiato in carcere.

La fanciulla, dopo non essere riuscita a parlare con il suo amato, darà l’impressione di rassegnarsi a rimanere al fianco del marito Demir, soprattutto quando il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) la metterà in guardia dalla pericolosità dei Yaman.

La protagonista dello sceneggiato, dopo essersi fatta perdonare dal marito scusandosi dell’atteggiamento avuto non appena ha visto Yilmaz vivo e vegeto, attuerà uno stratagemma: chiederà a Gulten (Selin Genç) di consegnare un foglietto al suo ex, dove lo inviterà a recarsi in un luogo isolato il giorno seguente con l’obiettivo di dirgli la ragione per cui ha convolato a nozze con Demir. La domestica, essendosi presa una cotta per Akkaya, nasconderà a entrambi la loro reciproca intenzione di incontrarsi.

Saniye e Gaffur minacciati da Yaman, Hunkar in condizioni di salute disperate

La situazione prenderà una brutta piega, quando Saniye (Selin Yeninci), dopo aver messo le mani nel biglietto scritto da Zuleyha, lo farà avere al marito Gaffur (Bülent Polat). Quest’ultimo perderà le staffe non appena verrà a conoscenza che la sorella si è messa in mezzo "agli affari" degli Yaman.

Il capomastro, dopo aver vuotato il sacco con Demir, farà i conti con l’ira dello stesso, che si dirà disposto a uccidere sia lui e sua moglie se non costringeranno Gulten a recapitare la missiva di Zuleyha a Yilmaz. Yaman vorrà approffitare dell’occasione per tendere una trappola mortale al nemico.

Demir, dopo aver rinchiuso la moglie nella sua stanza impedendole di uscire, si presenterà all’appuntamento con Yilmaz al suo posto.

Quest’ultim durante la colluttazione riuscirà a disarmare il suo rivale, ma rinuncerà a farlo fuori quando ripenserà al consiglio del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), di non macchiarsi le mani di sangue per non far rimanere Adnan senza padre. Demir, non appena Yilmaz sarà in procinto di andarsene via, tenterà di ucciderlo con una pistola che nascondeva nelle caviglie. Inizierà uno scontro a fuoco e rimanere ferita da una pallottola sparata da Yilmaz, però, sarà Hunkar, dopo essersi precipitata sul luogo. Infine Yaman sparerà anche ad Akkaya, che riuscirà alla morte grazie a un porta sigarette in metallo, mentre le condizione di salute di Hunkar saranno disperate al punto che dovrà sottoporsi a un intervento urgente.