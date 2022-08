Valeria Cardone ha deciso di fare chiarezza sulla fine della relazione con Matteo Ranieri. La coppia dopo essere uscita da U&D, si è lasciata poco dopo. A tutti coloro che hanno insinuato che la coppia abbia solo preso in giro i telespettatori del dating show, l'ex corteggiatrice ha voluto rispondere. Nel dettaglio, Valeria ha precisato che lei e l'ex tronista non hanno finto.

Il precedente

Matteo Ranieri era arrivato alla fine del percorso sul trono di Uomini e donne con Valeria Cardone e Federica Aversano. Uscito dal programma con Valeria, la relazione ha fatto subito mormorare le malelingue.

La coppia infatti, si è mostrata pochissimo sui social. In ogni caso i due ex volti del dating show di Maria De Filippi hanno sempre rivelato di voler vivere una storia lontano dai riflettori.

Successivamente, però, le voci di crisi sono state alimentate da un viaggio dell'ex tronista in Irlanda con la sua famiglia ma senza Valeria e dal fatto che Ranieri nel giorno del compleanno della sua fidanzata non ha pubblicato alcun messaggio.

Lo sfogo dell'ex corteggiatrice

Nel momento in cui Valeria Cardone ha confermato la fine della relazione con Matteo Ranieri, sul web si è alzato un polverone. Moltissimi telespettori hanno insinuato che la coppia abbia preso in giro tutti: c'è chi ha sostenuto che i due si sarebbero lasciati da tempo, ma avrebbero comunicato il tutto con ritardo.

Tra chi ha criticato i due ex volti del dating show, c'è stata anche Deianira Marzano (influencer campana).

In seguito alle polemiche sulla sua attuale situazione sentimentale, Cardone ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. Nel dettaglio, Valeria in una storia su Instagram si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: "Non mi piace rispondere e dare spiegazioni".

Nel momento in cui è stata attaccata più volte, però, l'ex corteggiatrice ha spiegato di non poterne fare a meno: "I motivi della rottura restano nostri, per fortuna esiste ancora la privacy".

La giovane ha precisato che non nutre rancore nei confronti di Ranieri, anche se è rimasta delusa per come sono andate le cose.

La stoccata ai leoni da tastiera

La diretta interessata ha fatto sapere ai suoi hater che non attaccherà mai pubblicamente il suo ex fidanzato: "Non sputo nel piatto dove ho mangiato". Inoltre, Valeria si è detta pronta a giurare che anche Matteo non parlerà mai male di lei. L'ex corteggiatrice di U&D ha ribadito che nel momento in cui lei e Matteo hanno compreso che tra loro le cose non andavano bene lo hanno comunicato.

Cardone ha precisato che aver conosciuto Ranieri in un programma televisivo, non significa automaticamente raccontare ogni dettaglio della propria vita privata.