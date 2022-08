Imprevisti e piacevoli sorprese saranno presenti nel corso della nuova puntata di Terra Amara, in programma il 10 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, made in Turchia, segnalano che Ali Fekeli regalerà una fabbrica a Yilmaz Akkaya dopo averlo adottato. Un cambio di vita, che sarà recepito con immensa gioia da parte di Gulten Taskin.

Terra Amara, anticipazioni 10 agosto: Ali regala un'industria a Yilmaz dopo averlo adottato

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di seguire mercoledì 10 agosto dalle ore 14:35 in prima visione assoluta annunciano grandi novità.

In dettaglio, Fekeli adotterà Yilmaz, che così diventerà a tutti gli effetti il suo figlioccio. Non contento, Ali gli regalerà un'importante industria tessile per fare la guerra alla famiglia Yaman con gli stessi mezzi. Per questo motivo, Akkaya deciderà di fare del bene ai residenti delle baracche, distribuendo loro dei generi di conforto. In questo modo, il protagonista si schiererà con i lavoratori e contro Demir.

Nel frattempo, la notizia del ritorno di Yilmaz correrà a macchia d'olio in paese. Tutti non crederanno che il giovane sia diventato ricco in così poco tempo.

Gulten appare molto contenta del successo raggiunto dal rivale di Demir

Nella puntata di Terra Amara che sarà trasmessa il 10 agosto sui teleschermi di Canale 5, Demir capirà che il suo rivale è diventato un nemico potente da fronteggiare.

A tal proposito, la dolce Gulten apparirà molto contenta del successo avuto da Yilmaz (Uğur Güneş) negli affari. Dall'altra parte, Zuleyna (Hilal Altınbilek) inizierà a sospettare qualcosa nonostante venga messa all'oscuro di tutto.

Allo stesso tempo, Fusun e Sermin avranno un confronto su Veli. In questo frangente, le due donne si confronteranno sui dissidi avuti dal fratellastro di Zuleyha con Demir.

A tal proposito, entrambe crederanno che il giovane Yaman abbia un carattere violento e prevaricatore come Hunkar.

Hunkar rimprovera una signora alla tenuta

Nel contempo, Fadik crederà che Gulten e il dottor Sabahattin abbiano una relazione clandestina dopo averli visti particolarmente vicini. L'arcigna Hunkar (Vahide Perçin), invece, riceverà alla tenuta una signora, che le racconterà che suo figlio ha mandato a monte il suo matrimonio per una scappatella.

Alla fine, la matriarca dei Yaman rimprovererà l'amica venuta a farle visita, dimostrando di essere ancora molto scossa dal presunto rapimento del piccolo Adnan.

Insomma, ci attende una puntata ricca di emozionanti colpi di scena per gli amanti della soap opera ambientata in Turchia.