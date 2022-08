Le anticipazioni sull'episodio di Terra Amara in onda mercoledì 3 agosto 2022, su Canale 5, rivelano che Demir perderà la testa e darà fuoco alle baracche dei dipendenti. A nulla varranno le suppliche di Cengaver, il quale non riconoscerà più l'amico. Intanto Yilmaz, verrà portato in salvo giusto in tempo da Fekeli.

Demir furioso: i contadini hanno nascosto Yilmaz

Terra amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, che segue con sempre più interesse le vicende di Zuleyha, Yilmaz e Demir. L'episodio in onda mercoledì 3 agosto sarà ancora più avvincente e vedrà Demir accecato dalla rabbia, dopo aver scoperto che i suoi dipendenti hanno dato rifugio a Yilmaz.

Quest'ultimo, infatti, ha ricevuto aiuto proprio dai contadini che lo hanno nascosto in una delle baracche. L'uomo sarà ancora malconcio dopo essere stato ferito proprio da Yaman. Quest'ultimo non riuscirà a sopportare l'idea che i suoi stessi dipendenti si rifiutino di dirgli dove si trovi ora Akkaya. Per questo motivo Demir perderà la testa, decidendo di farla pagare a tutti i suoi sottoposti.

Cengaver supplica Demir di non incendiare il villaggio: spoiler Terra amara

Nel corso del nuovo episodio di Terra amara, Demir darà ordine ai suoi scagnozzi di dare fuoco all'intero villaggio dei dipendenti. Un gesto folle e spietato, che Cengaver cercherà di fermare. L'uomo, infatti, supplicherà Demir di non dar fuoco alle baracche, ma a nulle serviranno le sue invocazioni.

Yaman farà radere al suolo l'intero villaggio, lasciando senza casa anche anziani e bambini. A questo punto che fine ha fatto Yilmaz Akkaya? Si scoprirà nel corso dell'episodio in onda il 3 agosto, che l'uomo è stato portato in salvo da Fekeli, il quale ormai lo considererà come un figlio.

Hunkar rimprovera i contadini per aver nascosto Yilmaz

Anche nel nuovo appuntamento di Terra amara non mancheranno i colpi di scena. Demir confesserà alla madre Hunkar di essere stato lui a ordinare di dare fuoco alle baracche. La signora Yaman farà fatica a credere che il figlio sia diventato così spietato, ma l'uomo le rivelerà le ragioni per le quali lo ha fatto.

Gaffur, intanto, rivelerà a Saniye che Demir gli ha offerto molto denaro per trovare Yilmaz, vivo o morto. Il giorno dopo l'incendio Hunkar redarguirà i contadini per aver nascosto Yilmaz. Tra i dipendenti comincerà a girare la voce che sia stato Demir a dare ordine di appiccare il fuoco, ma la signora Hunkar riuscirà a tenere nascosto a Zuleyha ciò che starà succedendo. Altun, infatti, continuerà a credere che il suo amato Yilmaz sia morto mesi prima in carcere. Sino a quando rimarrà all'oscuro di tutto? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.