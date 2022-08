La soap opera di origini turche Terra amara, che in Italia è arrivata a registrare una media di oltre due milioni di spettatori, continua a mantenere viva la curiosità con tanti colpi di scena inaspettati, in grado di far rimanere il fiato sospeso. Nella puntata in programmazione su Canale 5 il 7 settembre 2022, a partire dalle ore 14:45 circa, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), dopo aver prestato soccorso alla lavoratrice Nazire (Teksin Pircanli) servendosi dell’aiuto dell’ex fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), avrà un nuovo duro faccia a faccia con il nemico Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Quest’ultimo, quando verrà a conoscenza del gesto compiuto da sua moglie e dal suo rivale, non perderà tempo per scagliarsi contro l’ex detenuto minacciando di farlo fuori.

Trama Terra amara, puntata del 7 settembre: Yilmaz e Zuleyha portano Nazire in ospedale, Demir su tutte le furie

Le anticipazioni del quarantottesimo episodio della serie televisiva pomeridiana, in onda su Canale 5 mercoledì 7 settembre, raccontano che Zuleyha, non appena Nazire avrà una crisi epilettica in sua presenza si affretterà a portarla in ospedale, contando sulla collaborazione di Yilmaz. Quest’ultimo, quando la lavoratrice sarà fuori pericolo di vita, si offrirà di accompagnare la sua ex fidanzata alla tenuta della famiglia Yaman.

Durante il tragitto in automobile i veri genitori del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) faranno i conti con l’ira del perfido Demir, che sarà deciso più che mai a uccidere con le sue stesse mani il suo rivale.

Zuleyha, quando i due nemici usciranno fuori le rispettive armi da fuoco, si metterà in mezzo mezzo per evitare una tragedia.

Zuleyha dichiara il suo amore al marito, Hunkar preoccupata a causa del ritorno di Fekeli e Yilmaz

Zuleyha fare l’ennesima dichiarazione d’amore al marito in presenza dell’incredulo Yilmaz e non farà fatica a convincerlo a non macchiarsi le mani di sangue per il bene della sua famiglia. Ovviamente la messinscena attuata dalla fanciulla per salvare la vita al suo ex fidanzato sarà più che evidente.

Nel contempo Hunkar (Vahide Perçin) non nasconderà la sua preoccupazione a causa del ritorno a Cukurova di Yilmaz e del suo vecchio amore Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). La dark lady avrà timore che possa tornare a esserci presto una guerra senza precedenti tra il presunto assassino del suo defunto marito Adnan e i suoi cari.