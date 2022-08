Tante novità caratterizzeranno Terra Amara, la soap opera in onda attualmente su Canale 5 con la prima stagione. Le trame delle nuove puntate segnalano che Hünkar Yaman deciderà di riconciliarsi con Ali Fekeli, dopo aver appreso la verità sulla morte di suo marito Adnan.

Terra Amara, anticipazioni: Hünkar capisce che suo figlio si è preso gioco di lei

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in tv, segnalano che verrà fatta luce sulla morte di Adnan.

Tutto inizierà quando Hünkar riuscirà a rintracciare Ali Riza, ossia l'unico testimone dell'omicidio di suo marito.

In questo frangente il teste rivelerà alla donna che Adnan era in possesso di un'arma da fuoco durante lo scontro con Fekeli. Inoltre ammetterà di aver detto una bugia agli inquirenti su ordine di Demir, che a quel tempo studiava in Germania. In questo modo la signora Yaman capirà che suo figlio si è preso gioco di lei, tanto da voler andare fino in fondo alla questione con un confronto a casa di Fekeli (Kerem Alışık).

Fekeli ha ucciso Adnan per legittima difesa

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, i telespettatori assisteranno a un flashback dove si scoprirà cos'è successo davvero al padre di Demir (Murat Ünalmış). In pratica Adnan aveva chiesto ad Ali d'incontrarsi in un luogo isolato per invitarlo ad abbandonare velocemente Cukurova, dopo avergli ceduto tutte le sue proprietà.

L'ordine è era respinto nonostante le minacce del marito di Hünkar. Fekeli, a questo punto, aveva puntato una pistola alla tempia del rivale, per poi rinunciare a ucciderlo all'ultimo minuto.

Ma il signor Yaman, offeso dal gestom aveva risposto estraendo un'arma dalla sua cintura. Un gesto che gli è costato moltissimo, visto che Ali è riuscito a freddarlo prima che lui facesse la stessa cosa.

Insomma, il patrigno di Yilmaz aveva agito per legittima difesa ed era stato incastrato da alcuni falsi testimoni comprati da Demir.

La signora Yaman chiede perdono ad Ali

Hünkar (Vahide Perçin) chiederà immediatamente perdono a Fekeli per aver fargli fatto passare molti anni in carcere da innocente. Ben presto si scoprirà che tra la matrona e Ali era nato un sentimento che aveva suscitato le opposizioni della famiglia della donna, ma la signora Yaman lascerà perderà la ritrovata armonia con l'ex amante per occuparsi di un'altra delicata questione famigliare.

La donna, infatti, cercherà di fare di tutto pur di far uscire suo figlio di prigione dopo essere stato accusato della morte di Sait. La matrona riuscirà nel suo intento?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni.